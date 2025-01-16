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陳學理會晤市長副幕僚長 談86街遊民所

記者胡聲橋╱紐約報導
新任第17區州參議員陳學理為86街遊民所抗議民眾送去保暖手套。(凌飛提供)
新任第17區州參議員陳學理為86街遊民所抗議民眾送去保暖手套。(凌飛提供)

新任第17區州參議員陳學理(Steve Chan)就86街遊民所問題，14日在奧伯尼(Albany)私下會晤市長亞當斯(Eric Adams)副幕僚長和高級顧問夏皮羅(Menashe Shapiro)以及市長辦公室迪亞茲(Jasper Diaz)。在溝通後，夏皮羅說，遊民所短期不會動工，陳學理則表示，遊民所還未最終得到批准，市政府也還沒有簽署相關的服務合同。

陳學理在與這兩名市長助理見面時表示，現在紐約的天氣格外寒冷，但抗議居民仍守候在擬建86街遊民所的場址前，他對抗疫居民的健康表示擔憂，希望市政府能承諾在接下來的三個月不採取行動。

陳學理說，夏皮羅在會見中也關心抗議居民的健康，夏皮羅說短期內不會發生任何事情；在天氣寒冷和出現異常天氣現象時，居民可以不必出來抗議，可以在家放心休息，不必擔心開發商開工。話雖如此，陳學理認為，他仍然沒有得到市政府在接下來的三個月不採取行動的承諾。

陳學理感謝夏皮羅與他在奧伯尼會面，聽取他和86街抗議居民的意見。陳學理表示，通過這次會面，他與市長辦公室建立了相互溝通的管道，他希望今後與市長辦公室開展積極合作，共同解決86街遊民所的問題。

對於86街遊民所目前的狀態，陳學理說，他可以清楚地告訴民眾，86街遊民所還沒有最終得到批准，市政府也還沒有簽署有關86街遊民所的服務合同，就目前而言，開發商拿到手的只有一份拆除許可證。

86街遊民所附近的居民從前年底就開始抗議，去年7月發生衝突後，抗議民眾更是無論嚴寒酷暑、颳風下雨，天天守候在遊民所擬建場址，到現在已有整整六個月。

遊民 亞當斯 參議員

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