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搶救嗆奶女嬰脫險 華警劉子涵獲頒本月最佳警員

記者顏潔恩／紐約報導
劉子涵(右)與搭檔埃爾南德斯，獲頒當月最佳警員獎。(取自72分局X平台)
劉子涵(右)與搭檔埃爾南德斯，獲頒當月最佳警員獎。(取自72分局X平台)

布碌崙(布魯克林)日落公園72分局華裔警員劉子涵，日前與搭檔在一次執行任務中，成功救下一名嗆奶陷入昏迷的華裔女嬰，獲得大量的讚揚；在近期舉行的警民會議上，兩名英雄警員獲頒表彰，並選為當月的最佳警員，以示鼓勵。

在例行警民會議中，72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)為劉子涵與西語裔搭檔埃爾南德斯(William Hernandez)頒獎，並指盡管當下情況危急，但兩人都臨危不亂，最終成功幫女嬰脫險，其父母都鬆了一口氣；兩人除獲頒當地議員頒發的表彰外，也被警局選為1月份傑出警員。

去年12月27日，劉子涵和埃爾南德斯在巡邏時接獲消息，不久後趕到7大道交43街一戶華人家庭家中，當時他們發現一名出生僅有22天的女嬰因嗆奶，逐漸失去呼吸；劉子涵事後描述道，接過女嬰時感覺不到呼吸、其臉色和身體多處呈紫色，他立即將女嬰翻過身，輕拍背部，並指導同伴將女嬰的嘴巴張開，一陣子後女嬰便恢復呼吸，大聲哭了起來。

劉子涵認為此事不足掛齒，自己不過是在盡身為警員的義務而已，當然也很慶幸女嬰安然無恙。

據悉，23歲的劉子涵是福州移民，他是在華裔警探張棟志的鼓勵下從警，在去年7月從警察學校畢業後，他先在市警67分局服務，後來則調往72分局；他的父親是8大道社區人士劉虎，劉虎曾表示，兒子一開始未向自己提及此事，因為他覺得不過是履行職務，但隨著紐約市警也曝光了事發經過，身邊許多人對劉子涵讚譽有加，為此也感到很驕傲。

市警總局將劉子涵的表現在社群媒體上分享出來，引發各族裔網友的關注和討論；一名網友表示，還好警員及時趕到現場，在這個家庭最需要幫助的時候現身，從而避免了悲劇的發生，同時也認為這樣的事蹟，會讓人們對警察產生更多的信任，在促進警民關係和合作上帶來正面影響。

華裔 日落公園 布碌崙

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