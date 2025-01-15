62分局警民會 支招華人小商家防盜

市警62分局長劉志強回答班森賀華裔小商家關於偷盜、使用信用卡等問題。(記者胡聲橋╱攝影)

市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)14日在布碌崙(布魯克林)班森賀華社舉辦警民會議，為華裔 小商家答疑解惑，告訴他們如何應對商店偷盜者、如何處理盜用信用卡 者等。劉志強及其隨員還回答了華裔社區普遍關心的一些問題，比如無照攤販和公園賭攤等問題。劉志強提醒，店家除了核對信用卡和身分證件外，千萬不能讓客戶手動輸入信用卡號，否則信用卡公司不承擔任何責任。

此次62分局的警民會議在班森賀華人 社區服務中心舉行，參與者主要是海灣大道(Bay Parkway)商會的會員。62分局局長劉志強及隨員，首先聽取了小商家反映的情況。該商會會長李志波說，商店偷盜問題依然是小商家最頭疼的問題。超市業主何先生表示，他的超市就飽受偷盜之苦，一名外族裔的女性經常到他的店裡偷商品，在兩三月時間內已經偷走了價值5000元的商品。他的店員也報了案，但警察來後，每次都把她放走了。

局長劉志強看了這名竊賊的照片後說，此人是警局記錄在案的，警方認識此人。劉志強強調，店家發現竊賊，叫來警察後，業主應該清楚地向警方表明，希望逮捕這名竊賊，這會給警方適當的授權，逮捕嫌疑人。何先生說，因為店員英語普遍不好，可能與警方有溝通不夠之處。劉志強還表示，那名女賊若下次被發現繼續作案，希望店家立即撥打911，他也會要求警員重點關注。

另一家超市的何先生談到了盜用信用卡的問題。他說幾個月前，一名顧客到他店裡購物，要求用信用卡付帳，他核對了信用卡和身分證件，但那名顧客要求手動輸入信用卡號付帳，他答應了。兩個星期後，信用卡公司打電話說，那張信用卡是被盜的，因為使用者手動輸入號碼，按照法律，店家要負責這筆購物款。劉志強提醒，店家除了核對信用卡和身分證件外，千萬不能讓客戶手動輸入信用卡號，否則信用卡公司不承擔任何責任。他還提醒商家，如發現異常情況，一定要用進行時態報警，這樣警察才會第一時間趕到。

至於86街的無照攤販，劉志強表示，現在警方目前的重點是打擊售賣假冒商品和大麻等非法商品的攤販，關於公園賭攤，劉志強表示警方正在加緊行動，等天氣轉暖，警方會加強行動，沒收一批賭攤。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福和行政總監伍燕珊參加了這次會議。