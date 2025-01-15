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美國表演藝術專業人士協會紐約年會 台灣大陣容參與陣容

記者許君達╱紐約報導
台灣演藝業者赴紐約參加美國表演藝術專業人士協會年會。(記者許君達╱攝影)
台灣演藝業者赴紐約參加美國表演藝術專業人士協會年會。(記者許君達╱攝影)

美國表演藝術專業人士協會(APAP)近日在紐約召開年度大會，多家台灣演藝業者派出代表，與駐紐約台北文化中心共同組隊參會，陣容超過以往，為台灣業者開拓美國市場資源、以及提升台灣在文化市場的世界能見度打下基礎。今年參會的包括台灣三大頂級演藝場館之二、台中國家歌劇院和高雄衛武營國家藝術文化中心，以及十餘個專業團體，來自舞蹈、偶戲、戲劇等領域。

APAP年會是全美最重要的表演藝術專業交流及交易平台，四天內開展百餘場專題講座、示範演出和展覽等活動，吸引數千名來自世界各地的演藝經紀人。部分參會人士日前在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦分享會，交流他們在全球文化藝術領域中心紐約參與展會的心得。

台中歌劇院副總監鄢繼嬪介紹，作為國際級的演藝場館，持續與來自全球的伙伴建立聯繫非常重要，不僅要為台灣觀眾引介全世界的優秀作品，也要不斷交流分享現代場館經營的經驗和技術。而衛武營節目部戲劇歌劇組組長葉穎則認為，場館出海參展和交流，也有責任幫助台灣的業者走向國際，而她在實踐中發現，由場館出面，幫助台灣的藝術團隊向國外同行推介，效率比團隊自我推銷更高。

衛武營節目經理王昭驊介紹，往年的APAP年會，台灣業者都是與紐文中心共同經營一個攤位，能夠吸引到的目光有限。而今年，各團體各自擺攤，占據了展場中的一片區域，聲勢比往年更盛大，吸引了更多的美國策展人或藝術經紀人駐足。無獨有偶工作室劇團國際事務經理Heimi Fita表示，他雖不是台灣人，但感覺自己在置身展場之中時，便成了台灣的「形象大使」，他要「讓世界看到，台灣很棒。」

紐文中心主任張惠君介紹，所有參展者在來到紐約前，都會在中心的組織下提前訓練以提升溝通和推廣技巧。不貳偶劇國際推廣專員郭倩羽表示，在參展過程中，需要保持開放的心態，聚焦於「如何找到對的人、對的方向」，而這讓她更加相信，不管是如何具有地方傳統的藝術，只要找準方向和資源，都能在世界市場上擁有一席之地。台灣舞蹈團體翃舞製作與台中歌劇院聯合創作的作品「彼得潘」獲選本次年會新作提案單元的展示機會，藝術總監賴翃中表示，現場展演的感受和效果與單純的演講大不相同，著實是一次特殊的體驗。

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