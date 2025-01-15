華埠監獄建商37億合約 開放公示

曼哈頓華埠監獄建商合約38億，市府已開放線上線下公示。(記者劉梓祁╱攝影)

受到華埠居民反對的曼哈頓 拘留中心(MDC)拆除重建工程自兩年前開始後，目前已進入收尾階段，並預計在本月底完成施工，市設計及建設局(DDC)也表示，新監獄 的建築公司已接近簽約；為此，市府已開始為期十天的合約公示，並將舉辦公聽會。

市設計及建設局早前確認，已經選定「Tutor Perini」和「O&G Industries」的合資企業為曼哈頓監獄的「預期中標提案方」(Apparent Intended Proposer)，但還未簽署合同。目前，合同的十天公示期已從本月13日開始，隨後將舉行公開聽證會。

在此期間，公眾可前往位於皇后區長島市 (LIC)的市設計及建設局辦公室查看合同，規則為禁止使用錄音設備和手機。地址為長島市Thomson Ave30-30號， 但需要提前通過電郵[email protected]預約。

根據紐約市政府紀錄(City Record)，公聽會將在本月23日(周四)上午11時舉行，公眾可以通過「Teams」平台或電話撥入方式參與聽證會，會議ID為280 669 088 588，密碼為QS7bZ3uK。電話撥入方式為(646)893-7101接19765092#，電話會議ID為197 650 92#。

市府表示，該合同的金額為37億6425萬元，合同期限為2646個連續日曆日，直至最終完工。如需參與此次公開聽證會並作證，市民需在當日上午11時前，加入「Teams」平台或撥打電話接入。

在曼哈頓監獄中，施工項目包括建造服務和活動空間，以及辦公室和安全入口等。根據市府文件，四個城區監獄將設立4160張床位，平均每所監獄可容納1040名在押人員。

「O&G Industries」為東北部的一家建築服務公司，在多個運營領域，包括教育、醫療、商業和基礎設施建設。「Tutor Perini」則提供總承包和設計及建造服務。在此次合資中，前者持有25%的股份，而後者負責主要管理。

此前，「Tutor Perini」已經獲得布碌崙(布魯克林)城區監獄價值29億5000萬元的市府合同。市府紀錄顯示，皇后區監獄的建設費用為39億元，布朗士監獄的則為29億元。

監獄拆除的承建商「Gramercy」近日向曼哈頓第一社區委員會指，華埠監獄的南、北雙塔的拆除已進入收尾階段，預計會持續至本月末。