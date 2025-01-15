台灣藝術家陳錦芳「新意象畫展」 首次默拍義賣

陳錦芳「新意象畫展」，首次默拍義賣。(記者劉梓祁／攝影)

台灣藝術家陳錦芳「新意象畫派佳節展」日前在曼哈頓 蘇活區(SoHo)的畫廊舉辦首次默拍義賣，將參展的20餘幅作品以義拍方式公開展示，並呼籲藏家及藝術愛好者踴躍參與。

據介紹，陳錦芳生於台灣，1963年考取法國政府獎學金赴巴黎留學，並考取巴黎大學當代法國文學碩士及現代美術史博士，1975年移居紐約至今，是「紐約市 陳錦芳文化館」及「陳錦芳文化藝術基金會」創辦人。

參與默拍義賣的作品中，包括「向日葵頌」。陳錦芳說：「梵谷在阿耳魯所完成的向日葵系列是對藝術史完美的貢獻，而在我的作品中，那盆向日葵的結構依然保持原狀不變，但每一朵花的花輪卻被強烈的紅綠、黃紫、藍褐之互補色所替代。這種呈現回應了中華民間藝術的風貌，以強烈的原色組構而成。」

陳錦芳「新意象畫展」，首次默拍義賣。(記者劉梓祁／攝影)

在作品「愛之光」中，陳錦芳則選擇1507年名畫「椅上聖母子」為最明顯的「愛」之意象，並結合1897年的作品「沉睡的吉普賽女郎」和1958年的「親密的朋友」，組合成一幅後現代的作品。

資料顯示，致力於通過藝術推動國際交流，及「愛、寬容、和平」的價值觀，陳錦芳於2001年獲頒聯合國 「全球寬容獎」，並榮任聯合國「寬容及和平文化大使」。在藝術成就上，陳錦芳被藝術評論家認為是「當今全球最具影響力的20位藝術家之一」，他的畫作也被收錄在300餘本教科書裡。