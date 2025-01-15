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市議員莊文怡爭取 第96初中獲撥款60萬 將添購筆電

記者馬璿╱紐約報導
市議員莊文怡7日為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中爭取到60萬撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。(莊文怡辦公室提供)
市議員莊文怡7日為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中爭取到60萬撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。(莊文怡辦公室提供)

市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中(I.S.96 Seth Low)爭取到60萬元撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。莊文怡表示，作為兩個公校生的母親，她深知公校的重要性與優良教育所提供的價值，並自豪能協助學校獲得重要資源。

莊文怡感謝96初中的校長蒙法沙尼(Christina Monfasani)與前校長赫魯索(Eileen Herusso)管理學校的卓越表現，以及校內教師與人員包含家長教師協會不斷為學生付出。她表示，96初中是公立學校的璀璨之星，她相信這筆資金將持續保障學生獲得成功所需的資源。

根據市府公開資料顯示，第96初中共有839名學生註冊，其中24%為亞裔學生。莊文怡在2024預算財年已為學校爭取到640萬元撥款，她表示，將會持續確保選區內的學校都獲得必要的資金，以協助學校提供優質的教育。州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧與第49選區民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)皆出席撥款儀式。

市議員莊文怡7日為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中爭取到60萬撥款，校方將透過此...
市議員莊文怡7日為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中爭取到60萬撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。(莊文怡辦公室提供)

公校 亞裔 布碌崙

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