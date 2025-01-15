市議員莊文怡爭取 第96初中獲撥款60萬 將添購筆電

市議員莊文怡7日為布碌崙(布魯克林)班森賀96初中爭取到60萬撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。(莊文怡辦公室提供)

市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前為布碌崙 (布魯克林)班森賀96初中(I.S.96 Seth Low)爭取到60萬元撥款，校方將透過此資金添購筆記型電腦，以升級校內科技系統。莊文怡表示，作為兩個公校 生的母親，她深知公校的重要性與優良教育所提供的價值，並自豪能協助學校獲得重要資源。

莊文怡感謝96初中的校長蒙法沙尼(Christina Monfasani)與前校長赫魯索(Eileen Herusso)管理學校的卓越表現，以及校內教師與人員包含家長教師協會不斷為學生付出。她表示，96初中是公立學校的璀璨之星，她相信這筆資金將持續保障學生獲得成功所需的資源。