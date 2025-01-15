「新地，同根」福州藝術展 重塑身分認同

來自福州長樂的書法家武福生(左一)，1997年來到美國並擁有超過20年的創作歷史，他透過共同好友與福州姐妹張啟新(中)與方舒予(右二)牽線，為本次展覽題字祝賀。(記者馬璿╱攝影)

由「福州姐妹」(Fuzhou Sister)籌辦的福州藝術家展覽「新地，同根」，日前在布碌崙 (布魯克林)展開。藉由集結來自福州跨領域藝術家的創作，探討移民 來美後重塑身分認同與文化根源的過程。

由福州姐妹(Fuzhou Sister)籌辦的福州藝術家展覽「新地，同根」日前於布碌崙(布魯克林)展開。藉由集結來自福州跨領域藝術家的創作，探討移民來美後重塑身分認同與文化根源的過程。此為藝術家Cindy Yifan Hu作品Xin Cun Longing。(記者馬璿╱攝影)

展覽於布希維克(Bushwick)複合空間Telos Haus舉行，結合35位來自福州藝術家作品，創作形式包含攝影、書法 、剪貼、繪畫、詩詞等。過去50多年來，來自福州的移民在北美落地生根且逐漸建立獨特文化。隨著時間推移，許多藝術家也將傳統價值融合個人經驗，透過作品將福州文化傳承至新的土地。「新地，同根」盼藉由集結跨年齡與領域藝術家的力量，重塑移民在美的共同記憶。

福州姐妹的張啟新表示，本次展覽採公開徵選形式，但報名的人數出乎她意料之外的多，而她們也透過跨領域與語言的藝術，感受到福州人在北美如何以自己的方式傳遞文化認同與展現個人特色。她表示，這次參與的創作者年齡從18歲到70歲，形式雖然多元且看似互不相干，但實際在規畫展覽時卻不會有衝突感，興許是因為來自相同的根，每件作品之間都能產生連結與共鳴。

來自福州長樂的書法家武福生，1997年來到美國並擁有超過20年的創作歷史，他透過共同好友與福州姐妹牽線，為本次展覽題字祝賀。他表示，現在的藝術家創作形式跳脫傳統，「非常新奇又有活力」，與他以前所參與過的展覽截然不同。過往中華傳統文化的藝術作品以二維平面的書畫為大宗，但本次展覽不只有融合個人性別認同的作品，還有三維形式的裝置藝術，讓他看見了新一代藝術家的創作潛力。

在視覺藝術學院(SVA)就讀的陳Ariel以福州傳統儀式「遊神」作為創作主題。她表示，自己初中移民到加拿大，但反而出國後才更積極尋找自己的根，甚至比她還在福州的朋友還瞭解在地文化。她童年時曾與奶奶一起觀看迎神儀式，過去長輩總告誡小孩子不要參與，以免被神「帶走」，但她認為隨著時間過去，傳統文化逐漸消亡的趨勢相當可惜，於是藉由網版印刷及繪畫的形式，將她對福州的念想與童年記憶化作現實。