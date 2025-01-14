舞蹈詩劇「只此青綠」展卷林肯中心 觀眾看得熱淚盈眶

自登上舞台以來，「只此青綠」迅速成為中國國內現象級文化IP，部分選段於2022年登陸虎年央視春晚，覆蓋超過80億人次觀眾，引發了「青綠熱」。(主創團隊提供)

由中國東方演藝集團出品的舞蹈詩劇「只此青綠」，1月10日至12日在紐約林肯中心大衛柯克劇院(David Koch Theater)共上演四場，觀眾反響熱烈。主創團隊表示，來美演出是希望將具有東方魅力的古典中國文化以及中國當下藝術作品的真正面貌傳遞給國際觀眾，預計下半年將再度來美國巡演。

「只此青綠」男女一號張翰(右)、孟慶暘(左)表示，紐約觀眾的熱情讓他們非常感動。(記者和釗宇╱攝影)

「只此青綠」舞劇以北宋名畫「千里江山圖」為靈感，以一位當代故宮 研究員的視角，講述了北宋畫家王希孟創作傳世名卷「千里江山圖」的經歷，同時穿插描繪了中國書畫相關的傳統手工藝圖景。

該作品通過音樂、舞蹈、視覺等藝術的綜合呈現，講述「展卷、問篆、唱絲、尋石、習筆、淬墨、入畫」七個篇章，充分展現出「中式美學」。自登上舞台以來，「只此青綠」迅速成為中國國內現象級文化IP，部分選段於2022年登陸虎年央視春晚，覆蓋超過80億人次觀眾，引發了「青綠熱」。

「只此青綠」總編導周莉亞、韓真表示，來美國演出是希望將具有東方魅力的古典中國文化以及中國當下藝術作品的真正面貌傳遞給國際觀眾，期待觀眾能夠看到中國文化中詩意化的表達。韓真表示，「只此青綠」在美國的上座率超過預期，不僅有海外華人 期盼已久，也有不少美國觀眾很感興趣。

周莉亞則表示，「只此青綠」在美國的表演內容沒有做任何調整，但是舞台呈現方面可能有所不同，「因為美國的場地有所限制，吊桿還需要人工操作，對於團隊的裝台與合成工作造成一定難度；而且之前演出都是採用投影技術，在美國只能使用LED屏幕，因此與國內舞台呈現有所不同。」

「只此青綠」總編導周莉亞(左)、韓真(右)表示，來美國演出是希望將具有東方魅力的古典中國文化以及中國當下藝術作品的真正面貌傳遞給國際觀眾。(記者和釗宇╱攝影)

因為「只此青綠」而名聲大噪的該劇女一號孟慶暘，由於還需承擔中國國內的演出任務，她從10日凌晨5時落地紐約就不顧時差困擾，開始馬不停蹄地排練，晚間直接演出；孟慶暘表示：「雖然時差的問題對我挑戰很大，但作為專業舞者，從序幕一開始，在舞台上的那種角色賦予我的力量就油然而生了，能為傳播中華文化做出一點小小的貢獻，我感到非常開心。」

飾演北宋畫家王希孟的舞者張翰則表示，沒想到紐約的觀眾如此熱情，「紐約的劇場文化本來就很足，觀眾很喜歡看劇，這次華人觀眾很多，希望以後以後能夠多多出海，將傳統文化中寶貴的財富帶給大家」。

華裔 觀眾陳女士表示，她在觀看過程中一度熱淚盈眶，「感覺表現得非常美輪美奐，能夠感受到中國歷史如此深厚、源遠流長，中式審美實在是太浪漫了，也讓我更加堅定了讓孩子好好學習中文和中華文化的決心。」