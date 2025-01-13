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43選區莊文怡連任籌款會 盼續充實社區資源

記者馬璿╱紐約報導
代表民主黨的43選區市議員莊文怡，日前於布碌崙(布魯克林)富臨門宴會廳舉行連任籌款會。(記者馬璿╱攝影)
代表民主黨的43選區市議員莊文怡，日前於布碌崙(布魯克林)富臨門宴會廳舉行連任籌款會。(記者馬璿╱攝影)

代表民主黨的43選區市議員莊文怡，日前於布碌崙(布魯克林)富臨門宴會廳舉行連任籌款會。她感謝義工團隊一路相伴，也提及任內為社區的學校與醫院共爭取到2800萬元經費。她相信透過充實社區資源，加上以警探劉文健命名小學和以陳麗雲命名街道等方式，能讓華人社區的聲音被主流社會看見。

莊文怡致詞表示，華社要求並不高，只希望能獲得公平機會與安全社區。她點出幾項華社關心議題，針對反86街遊民所的抗爭持續超過半年，她表示並不是民眾不願意付出，而是擔心遊民所預定地影響周圍鄰近的學校與老人中心，彰顯民眾看重社區安全。

莊文怡也提出，許多學校因缺乏經費修繕設施，甚至取消課後班，作為公校家長，她積極為學校爭取900萬經費，只要學校有需求她都願意協助。而8大道與86街的街道清潔問題，莊文怡表示，在她任內透過提高100萬預算增加清掃頻率，一周七天都有市清潔局人員與義工輪流清潔，盼改善社區市容。

寇頓(William Colton)則表示為莊文怡的成就感到驕傲，她為社區奮鬥的心相信民眾都感受得到。他表示，莊文怡任內為社區安全與教育而戰，相信接下來與居民齊心協力，必能創造更好的未來，接下來也會持續支持莊文怡為社區奮鬥的心。

賀立寧表示，莊文怡上任後為社區貢獻良多，除一路支持86街遊民所抗爭外，還促成多項華人命名計畫。他提及莊文怡任內幫助社區重要機構獲得必要資金，還參與600多場社區活動，積極服務社區居民。他表示，班森賀歷史雖然不長，但過去華人因缺乏發聲管道，就算遇到歧視和生活上問題都求助無門，但他相信透過選出華人議員必能代表社區的聲音。

籌款會席開42桌，除州眾議員寇頓與其幕僚長賀立寧外，第49選區民主黨領袖高應達(Tony Ying Kao)與謝曉瓊(Joyce Xie)、美國湛江同鄉會、美國廣州聯合總會、紐約台山聯誼會等多個社區協會代表皆出席。

代表民主黨的43選區市議員莊文怡，10日於布碌崙(布魯克林)富臨門宴會廳舉行連任...
代表民主黨的43選區市議員莊文怡，10日於布碌崙(布魯克林)富臨門宴會廳舉行連任籌款會。(記者馬璿／攝影)

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