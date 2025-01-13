州主計長：禮品卡限5年內使用 民眾留意以免過期

州主計長狄拿波利敦促民眾，檢查歷年節假日期間收到的禮品卡，當禮品卡五年內未使用時，零售商可能會將其餘額轉交給審計長辦公室的未領取資金辦公室。(美聯社)

州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近日敦促民眾，檢查在年節假日期間收到的禮品卡。他提醒說，當禮品卡五年內未使用時，零售商 可能會將其餘額轉交給審計長辦公室的未領取資金辦公室。2024年，州主計長辦公室從禮品卡中追回超過2100萬元的資金，這一數額是2014年的三倍多。

狄拿波利鼓勵民眾在新年初期及時使用節日禮品卡，並記得檢查是否有未領資金。他表示：「節假日是贈予的季節，而不是損失的時刻，因此請及時使用禮品卡，並檢查是否有未領資金。許多民眾不知道，禮品卡在五年未使用後，其餘額可能會被轉交到未領資金辦公室。我們去年從未使用的禮品卡中追回超過2100萬元的資金。」

從全州數據來看，紐約市居民因禮品卡未領資金而欠款最多，總額近4800萬元；長島 居民次之，為1140萬元；哈德遜河谷區居民則為780萬元。

狄拿波利辦公室平均每天返還約150萬元的未領資金，並與零售商合作，以確定未使用禮品卡的所有者。如果禮品卡所有者在線註冊、接受退款或使用現有商店帳戶購買，零售商可以向州主計長提供相關姓名資訊。如果零售商不掌握所有者資訊，他們將報告卡號及餘額等詳細資料，持卡人可以根據這些資訊向州主計長辦公室申請餘額返還。

根據新通過的立法，州主計長將從2025年開始加快部分資金返還流程。250元或以下的未領資金，如能確認合法所有人的身份和郵寄地址，將無需填寫申請表格即可直接寄送支票 返還。