噪音客訴去年達81萬件 住宅最吵

根據311網站統計，2024年噪音投訴案件高達81萬件，住宅噪音則以35萬件拔得頭籌。(記者馬璿╱攝影)

紐約市 為世界最繁忙城市之一，2024人口普查結果顯示現居人口高達800萬人。然而，最多紐約客投訴的事項並非地鐵 、治安，抑或是髒亂環境，而是「噪音」。根據311網站統計，2024年噪音投訴案件高達81萬件，其中住宅噪音以35萬件拔得頭籌。

對於許多初來乍到大紐約的旅客而言，走出車站迎面而來的汽車喇叭、救護車鳴笛、直升機以及人群喧囂聲成為紐約市的一大特色。但居民可說是苦不堪言，根據紐約郵報(New York Post)的報導指出，平均每日噪音投訴就超過2000則，大部分為住宅噪音。

除投訴鄰居音量過大外，過去較為大宗的幾則噪音案件包含去年12月皇后區 的森林小丘(Forest Hills)體育館，因多場演唱會超出噪音規範，居民甚至向營運方提起訴訟，要求法院對場館方發布禁制令。紐約機場鄰近社區則因飛機時常低空飛過，相關噪音折磨社區居民十多年，第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)還曾提出議會決議，要求聯邦航空局管制。皇后區的民代也曾為解決汽車噪音問題，與警方、公園局和環保局舉行圓桌會議討論如何管理。

根據311網站資料顯示，民眾可投訴的噪音分類包含住宅、商業、街道與人行道、汽車、飛機與船隻、建築，與教堂、海邊等公共區域。紐約市於2007年通過的噪音法規除管控寵物吠叫造成的噪音以及施工場所外，市府也透過裝設「噪音攝影機」，監控大聲喧嘩的違規駕駛，且最高將處以2500元罰款以警示民眾。針對排氣管噪音的罰款則增加至1000元，可見各式噪音對市民的影響。