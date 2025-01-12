7號線乘客遇搶刺死嫌犯 獲不起訴

皇后區地區檢察官凱茲表示，一名在7號地鐵列車上刺死兩名遊民的乘客因屬自衛，不會被追究刑事責任。圖為事發後地鐵停靠站。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)日前表示，一名在7號地鐵 列車上刺死兩名遊民 的乘客，將不會被追究刑事責任。檢方調查後認定，該男子是在遭遇搶劫時為自保而採取行動，因此不會就這起致命刺傷事件提起訴訟。

反之，涉嫌搶劫該名69歲受害者的四名無家可歸男子將面臨多項指控。這四名嫌疑人分別為托帕塔(Henry Toapanta)、沃爾特(Oswaldo Walter)、瓦倫西亞(Jose Valencia)及佩納(Philipe Pena)，年齡介於26歲至32歲之間，均為遊民。

他們被控二級搶劫罪和二級襲擊罪，其中佩納和沃爾特還被控一級企圖幫派攻擊罪。檢方表示，若罪名成立，這些嫌疑人最高可能面臨15年的監禁。

根據起訴書，案件發生於去年12月22日凌晨12時20分，一名69歲男子在開往曼哈頓方向的7號地鐵列車上熟睡，期間四名嫌疑人偷偷拿走其隨身物品，導致受害者驚醒並與嫌疑人發生激烈衝突。瓦倫西亞抓住受害者，其餘三人則對受害者拳打腳踢，同時繼續搶奪他的財物。衝突從一節車廂延續至另一車廂，期間受害者用刀刺傷兩名嫌疑人，導致其中一人當場死亡。

托帕塔、沃爾特和瓦倫西亞於7日出庭，法官要求他們於2月4日(周二)再次出庭。佩納則因受傷住院，於5日過堂，他也需於2月4日(周二)與其他被告一同出庭。據悉，檢方已掌握相關監控錄像作為案件的關鍵證據。

凱茲進一步表示，受害者在無任何挑釁的情況下遭到襲擊，檢方調查顯示，他在試圖取回自己的財物時進行了自衛。因此，檢方不會就此致命事件提出指控。她強調，紐約市 地鐵系統每天承載著數百萬依賴公共交通的市民和遊客，維護地鐵的安全是當務之急。