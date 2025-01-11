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法拉盛僑界 辦追思會紀念卡特

記者高雲兒／紐約報導
紐約僑界在法拉盛舉辦了前美國總統卡特(Jimmy Carter)追思座談會，紀念其對美中關係的影響。(記者高雲兒／攝影)
紐約僑界在法拉盛舉辦了前美國總統卡特(Jimmy Carter)追思座談會，紀念其對美中關係的影響。(記者高雲兒／攝影)

紐約僑界在法拉盛舉辦了前美國總統卡特(Jimmy Carter)的追思座談會，紀念其對美中關係的影響。此次座談會由紐約中國和平統一促進會主辦，中國駐紐約總領館領事、僑團及僑胞代表等出席。

前總統卡特於2024年12月29日辭世，享年100歲。他在任期期間推動美中建交，為兩國關係發展提供了重要契機。追思會伊始，主辦方播放了卡特生前的視頻片段，回顧了他在推動美中外交關係正常化方面的歷史時刻。

中國駐紐約總領館領僑處副主任李德在發言中表示，前總統卡特是美中建交的重要推動者和締造者。「時至今日，兩國和世界人民仍在享受美中建交帶來的和平紅利、發展紅利。中國人民和美國人民都會永遠銘記他。」他還表達了對卡特的深切緬懷：「願他安息，願他的美中關係正常化的遺產永存。」

紐約中國和平統一促進會會長焦聖安表示，前總統卡特在任內推動美中關係正常化，對兩國關係產生深遠影響。國際法拉盛獅子會名譽會長王寶君表示，作為旅美華僑，深刻體會到美中關係對海外華人的影響，「和平統一對全球華人具有重要意義。」

此外，和統會名譽會長花俊雄、美國華人僑胞聯合總會會長張曉華、福建同鄉會會長陳恆、連江同鄉會主席張雲等僑界代表也發表了意見，回顧卡特對美中關係的貢獻。

前總統卡特 華人 法拉盛

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