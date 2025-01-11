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春節維安 66分局首重取締賣煙花和扒竊

記者顏潔恩／紐約報導
赫拉特(左四)近期帶領多名警員拜訪亞裔民安隊，談警局在春節期間將進行的維安工作。(記者顏潔恩／攝影)
赫拉特(左四)近期帶領多名警員拜訪亞裔民安隊，談警局在春節期間將進行的維安工作。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道的市警66分局局長赫拉特(Kenneth Herrarte)，近期帶領多名警員造訪亞裔民安隊，公布春節期間的維安措施；他指出，本次主要針對非法銷售煙花、扒竊等兩項犯罪加強取締，首先會與民安隊隊員們合作，走上街頭派發宣傳單做教育宣導，後期便展開執法。

赫拉特表示理解放煙花是春節不可少的慶祝活動，但鑑於過去引發了不少安全問題，例如有人魯莽使用而導致商家的遮棚、民眾的汽車起火，故需多加管控；他說，執法活動會從向顧客售賣煙花的商家下手，以切斷非法供應煙花的來源。

另一方面，每年扒竊案在春節前後都會大幅增加，現在雖還未有這個趨勢，但警局希望未雨綢繆，確保居民已有所警惕；赫拉特表示，通常竊賊都是成團犯案，他們的伎倆是前後左右包圍著受害者，某人假裝不小心撞上去，趁受害者注意力被轉移時聲東擊西，讓另一人盜走財物。

對此他呼籲華人民眾無論早上或夜間，盡可能叫上其他人陪伴出行；此外警局也會和當地的銀行溝通，提醒工作人員留意銀行門外的人，若察覺有人長時間徘徊、舉止可疑，要第一時間通報警方。

針對打擊非法煙花銷售的執法，赫拉特強調取締前會先展開教育工作，包括在1月16日(周四)聯合民安隊到8大道街頭派宣傳單，一方面講述放煙花的危害、非法銷售煙花面臨的後果等，另外也會打印出扒竊慣犯的圖像，提高民眾的防備之心。最後，每年春節期間警方會在8大道上停放一輛臨時的「警車卡車」，今年則會停泊在55至56街處，方便民眾即時傳達和反映情況。

民安隊隊長柳寶枝表示，隊員們除會擔任翻譯員，一如既往配合警方工作外，今年也有20多名來自「新青年槍會」的華裔民眾加入維安工作；該會負責人景歲表示，成員們並不會持槍上街，只是在節日和慶祝活動期間擔任警方的耳目，發現社區不妙情況時快速通報。

8大道 亞裔 布碌崙

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