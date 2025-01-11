州議會新會期開始 降低生活成本成焦點

州議會新會期已經開始，參眾兩會高層均表示，提高民眾的「可負擔性」將成為新一屆州議會的立法焦點。(州參議會提供)

州議會新會期已經開始，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)和州眾議會議長希士提(Carl Heastie)日前在開幕講話中表示，提高民眾的「可負擔性」將成為新一屆州議會的立法焦點。

史都華-考辛斯表示，州議會此前曾提高最低工資、擴大帶薪家事假等政策，「我們知道家庭依然感到壓力，我們也清楚未來的挑戰需要堅定的決心，讓紐約變得更加可負擔。」她還特別提到普及免費幼兒照護的重要性，「有工作的父母應該享有可負擔、高品質的兒童照護服務。」

希士提在致辭中同樣強調了州議會在降低生活成本問題上的成就，例如為學區提供充分資助和擴大助學金計畫的資格範圍，「自我擔任眾議長以來，我們一直專注於確保民眾能夠利用所有資源過上好的生活」；但他也指出，「我們一再聽到的是，生活成本仍然過高」，在該方面仍需多加努力。

希士提還表態支持紐約市長亞當斯(Eric Adams)推動的取消低收入 民眾的州所得稅的提案。他提到，已與州長霍楚(Kathy Hochul)討論如何採取具體行動，減輕居民的生活負擔，「這首先要為中產階級家庭提供更多稅收減免，讓他們可以決定如何使用自己的錢，我們還應該取消低收入家庭的州所得稅。」

共和黨 州議員則指責民主黨 對紐約州問題負有責任，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)批評民主黨主導的政策沒有為家庭和企業帶來想要的結果，並呼籲「大刀闊斧地糾正政策方向」。

共和黨州參議員還要求大都會運輸署(MTA)總裁兼執行長利伯(Janno Lieber)辭職，理由是地鐵犯罪率居高不下，以及堵車費開始徵收。他們認為，州府未能提供經濟實惠和安全的公共交通。

儘管共和黨在州議會的影響力有限，但史都華-考辛斯表示，川普政府的到來導致不確定性增加，「但請相信，紐約從來不會退縮。」她還重申，州議會的首要任務是「解決可負擔性危機，並讓民眾生活重回正軌。」