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金兌錫攜力行 每周辦小企業諮詢

記者高雲兒╱紐約報導
州眾議員金兌錫(中)與非營利組織力行社區商業服務中心10日宣布，啟動法拉盛小企業診所項目，為當地小企業與創業者提供免費支持。(記者高雲兒╱攝影)
州眾議員金兌錫(中)與非營利組織力行社區商業服務中心10日宣布，啟動法拉盛小企業診所項目，為當地小企業與創業者提供免費支持。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州眾議員金兌錫與非營利組織力行社區商業服務中心(Rise Now Inc)10日宣布，正式啟動法拉盛小企業診所(Flushing Small Business Clinic)項目，旨在為當地小型企業與創業者提供免費支持。該計畫將提供多語種的個人化財務諮詢，並幫助有志創業者應對法律及監管挑戰。

金兌錫表示，法拉盛是紐約市第四大商業中心，也是曼哈頓以外人流量最大的地區之一。作為皇后區的金融重鎮，法拉盛擁有約40家銀行分行，總存款額高達170億元。然而由於社區在投資不足、低收入社區機會不均、語言與文化障礙等問題下，本地經濟潛力未得到充分發揮，故推出該試點計畫，將為本地商家，特別是移民企業家和低收入群體，提供更多資源。

力行社區商業服務中心是一家致力於幫助弱勢社區的本地非營利組織，專注為小型企業提供資源與資本支持，並推動經濟困難群體的發展。總裁瞿遠義(Chris Kui)與項目管理總監陳小姐建議有興趣的小型企業主盡快聯繫金兌錫的辦公室，預約諮詢，申請者需符合兩個基本條件，目前為法拉盛地區的小型企業主，或有明確計畫在法拉盛創業。

發布會上，曾受力行社區商業服務中心幫助的本地企業主林樞銘分享了創業經歷，他在新冠疫情期間，因找不到工作，開始在社區內為一些人提供家庭自製食物，並通過群組組織食物配送。當時社區居民有這方面的需求，他便專注該服務，最終發展出八、九個群組，並開始聘請員工。

林樞銘透過朋友介紹，找到了力行社區商業服務中心尋求幫助，在指導下成功申請到第一筆小額貸款，隨後發展機場接送服務。隨著業務擴展，他獲得了第二筆貸款，進一步拓展車行業務。

服務將由力行社區商業服務中心主導，並於每周二上午11時至下午4時，在金兌錫選區辦公室內免費開放，地址為法拉盛38大道136-20號10A室。服務即日起接受預約，預約電話為(718)939-0195。

法拉盛 低收入 貸款

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