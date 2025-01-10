紐約市遊民激增53% 逾15萬人無固定住所

聯邦指去年紐約遊民激增53%，圖為曼哈頓華埠遊民露宿處。(記者劉梓祁╱攝影)

聯邦住房與都市發展部(HUD)最新報告指出，紐約州 在2024年面臨「嚴重遊民 問題」，相關人數較前年增加53％，創下全國最高的人均無家可歸率；該報告顯示，紐約州共有逾15萬8000人缺乏固定住所，而全國總數則超過77萬1000人。

報告指出，因新冠疫情(COVID-19)遭到驅逐、可負擔住房供應短缺、房租上漲，以及紐約市移民 人數持續增加等原因，均是導致遊民人口激增的主要因素。住房與都市發展部的數據顯示，紐約州平均每1萬人中，就有81名無家可歸人士，其中移民在庇護所的收容比例，更占市內總遊民人口增長的近88％。

官方統計，截至本月6日(周一)，市府管理的收容所內約有6萬名移民。從去年12月30日至今年1月7日，新抵達的移民人數約400人，同一期間則有1300人離開庇護系統。自2022年春季以來，已有超過20萬名移民抵達紐約市，最高峰時期曾同時有近7萬名移民被安置。

根據長島媒體「Newsday」引用的聯邦數據，2024年紐約市遊民總人數約為14萬134人，相較2023年的8萬8025人大幅提升。根據「無家可歸者聯盟」(Coalition for the Homeless)統計，去年10月單月，就有13萬438人在收容所過夜，另有數千人露宿街頭。

報告還顯示，2007年至2024年間，紐約州的遊民人口增加了152％。同時，2024年州內有超過9萬5000個家庭經歷了沒有住所的處境，另有3203名未成年人無家可歸，與前一年度相比增長71％。

聯邦住房與都市發展部表示，由於對街頭人口的「實地統計」(Point-in-Time Count)手段有所精進或擴大，或在一定程度上推高了最終的統計數字。然而，外界也普遍認為各種結構性因素共同造成遊民問題的惡化。