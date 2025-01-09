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學委會選舉來臨 鼓勵華人家長參與

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市教育總監羅莫斯鼓勵家長積極參與學區委員會競選及投票。(圖片截自教育局官方視頻)
紐約市教育總監羅莫斯鼓勵家長積極參與學區委員會競選及投票。(圖片截自教育局官方視頻)

新一屆學區委員會(Community Education Councils)選舉即將於本月13日開跑。紐約市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)在8日的記者會上鼓勵家長積極競選及投票，「家長的聲音是教育系統能夠有效運作的關鍵」。

每兩年，紐約市公立學校家長都會投票選出32個學區委員會，每個學委會由12名成員組成，負責監督學區內教育質量及政策問題。羅莫斯強調，家長的參與能為教育局帶來多元、新穎的視角，她鼓勵來自不同背景、不同社區的家長積極參與學區委員會競選，「學委會是支持我們學生和學校的最有影響力的方式之一」。

在2024年末的特殊高中入學考試(SHSAT)合同風波中，皇后區第28、26學區委員會、布碌崙(布魯克林)第20學區委員會等都對是否通過該合同的決議做出投票；其中，第28學區委員會投票否決了支持該合同的決議。華人學委批評，這是由於「左派白人」將拒絕考試合同作為攻擊特高考本身的一次機會。

皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)此前在接受採訪時表示，雖然教育一向是華人非常關心的議題，但是華人對參與政治決策並不積極，在學委會的競選中也沒有太多華人面孔；他呼籲華人能更多參與到政策制訂過程中來，「這樣才能更好地保障我們的權益。」

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)在記者會上表示，學區委員會非常關鍵，「不只是讓家長能夠發聲，更是讓家長能實際地做出有影響力的決策」；她鼓勵更多家長參與到學委的競選及投票過程中來。根據教育局統計，2023年五個行政區的學委會選舉投票率，僅占全市公立學校家庭的2%。

根據25年學委會競選流程，1月13日至2月16日為候選人申請期，線上投票將於4月25日開始，結果會在6月公布。凡是紐約市公立學校系統的家長，都有資格參與競選。更多信息，可以在市教育局官網查看：schools.nyc.gov/elections2025。

學區 投票 華人

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