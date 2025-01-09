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補貼堵車費 華埠餐廳祭9元折扣

記者曹馨元╱紐約報導
對於在東百老匯的商家來說，如今堵車費的讓他們愈發擔心會丟失島外客群。(本報檔案照)
對於在東百老匯的商家來說，如今堵車費的讓他們愈發擔心會丟失島外客群。(本報檔案照)

堵車費上路後，曼哈頓60街以南徵收區域內的一眾小商家、食肆都擔心曼哈頓島外的居民會因過路費高而不再願意前來消費；在堵車費實施不到一周，已有不少餐館紛紛推出九元優惠，以留住島外食客。

紐約郵報報導指出，曼哈頓中城、金融區(FiDi)等地的部分餐館，已經開始為食客提供九元優惠。一名餐館老闆表示，雖然餐館在工作日接待的大多是周邊上班族，但在周末，有更多食客會從紐約市其他大區、長島(Long Island)、或新澤西州等地驅車前來，「他們現在(因為堵車費)很生氣」。如今，若食客點滿一個主菜及一個前菜，她的餐廳就會提供九元折扣；若該策略受歡迎，她也考慮延長這項優惠。

同樣，日本餐廳Sushi by Bou的合夥人羅米洛(Richie Romero)也表示，餐廳在2月1日前，都會為點套餐的客人提供九元的優惠；羅米洛稱，他發現很多客人都還不知道確切的堵車費徵收區域，在不知不覺中就被扣去九元。

曼哈頓華埠的東百老匯區域是「福州人的大本營」。但近幾年，由於新冠疫情、華人小巴被取締、第一批福州移民年歲漸長等種種原因，不少原本住在東百老匯的華人都搬遷至布碌崙(布魯克林)、皇后區法拉盛或長島等地。對於在東百老匯的商家來說，他們原本依賴的老主顧大多都要從曼哈頓島外開車進華埠，在如今堵車費的影響下，他們愈發擔心會丟失這部分客群。

怡東商場內「溫莎美容用品」的老闆江女士表示，自己如今的生意本就大不如前，「那些客人現在都去布碌崙、法拉盛了」；堵車費一上路，江女士認為門店恐怕要更加冷清。

華埠商業改進區執行總監陳作舟表示，如今堵車費對華埠小商家的影響是不可否認的，相比其他餐廳出錢留客的做法，華埠的餐館普遍價格便宜，「一份麵可能也才九塊錢」。但他強調，華埠在百年來面對危機都表現出了令人敬佩的韌性，且他也認為，「(堵車費)剛開始的影響肯定是最大的，到後面大家會逐漸習慣。」

堵車費 華埠 曼哈頓

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