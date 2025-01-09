我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

亞洲品牌再進駐 台式烘焙房85度C法拉盛開幕

記者尤昱程╱紐約報導
阿波羅西點麵包店在法拉盛開業多年，是法拉盛當地居民時常光顧的台式烘焙房之一。(記者尤昱程╱攝影)
阿波羅西點麵包店在法拉盛開業多年，是法拉盛當地居民時常光顧的台式烘焙房之一。(記者尤昱程╱攝影)

台式烘焙品牌85度C紐約首店將於10日在法拉盛開幕，成為近年來眾多亞洲品牌進駐法拉盛的最新案例。法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，這不僅反映了當地居民對多元化產品的需求，也展現了法拉盛已經成為亞洲品牌進入美國市場的重要據點。

余鈿崧指出，法拉盛一向以商業多元化與消費力聞名，近年來，珍珠奶茶業者的大量進軍正是這一趨勢的例證，許多來自亞洲的品牌已在美國市場取得成功，預計未來三到五年，會有更多外資將繼續擴展到法拉盛。

余鈿崧說，「法拉盛一直以價廉物美聞名，像85度C這樣親民的品牌進駐，不僅符合當地消費者的期待，還能吸引外地遊客到訪，進一步提升法拉盛的商業活力。」

本地商家Iris烘焙房負責人林慶甫表示，85度C等品牌的到來促進了良性競爭，也推動了台式烘焙文化的傳播。他指出，法拉盛市場對亞洲食品需求強勁，未來將有更多餐飲品牌進駐，進一步豐富消費選擇。

85度C紐約店營運主管吳Cathy透露，店內試營運期間，每日接待約700至800名顧客，充分顯示了法拉盛市場的潛力。該店提供包括台式、歐式及日式麵包，以及招牌海鹽咖啡等飲品。她說，「我們希望透過多樣化的產品，讓更多人體驗到亞洲烘焙文化的魅力。」

國際品牌的進駐雖然為法拉盛帶來活力，但也對本地小商家帶來一定壓力。余鈿崧指出，像阿波羅烘焙房這樣的本地品牌，憑藉多年來的口碑與特色產品，依然能吸引穩定的顧客群。他強調，商改區將持續提供資源與支持，協助小商家在激烈的市場競爭中保持優勢。

林慶甫則說，法拉盛的吸引力不僅來自龐大的客流量，也來自消費者對多樣化和創新產品的需求，他說，「本地商家若能不斷改進產品和服務，就能在激烈的競爭中站穩腳跟，吸引更多年輕消費者。」

看好法拉盛消費活力，許多亞洲烘焙品牌選擇在此開業。圖為兩間緊鄰的烘焙房。(記者尤...
看好法拉盛消費活力，許多亞洲烘焙品牌選擇在此開業。圖為兩間緊鄰的烘焙房。(記者尤昱程╱攝影)
法拉盛市場活力吸引許多國際品牌，Iris烘焙房負責人林慶甫預測，未來會有更多珍珠...
法拉盛市場活力吸引許多國際品牌，Iris烘焙房負責人林慶甫預測，未來會有更多珍珠奶茶品牌進駐。
台式烘焙房85度C即將於10日正式開幕，試營運期間即吸引大量顧客光顧。(記者尤昱...
台式烘焙房85度C即將於10日正式開幕，試營運期間即吸引大量顧客光顧。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 商改區 咖啡

上一則

動力火車世界巡演「都是因為愛」金神美東站

下一則

紐約客談／港口罷工和關稅 華人商家愁眉不展
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國皮影戲藏品 法拉盛市政廳畫廊18日起亮相

中國皮影戲藏品 法拉盛市政廳畫廊18日起亮相
法拉盛爆惡性攻擊 西裔女當街遭捅傷

法拉盛爆惡性攻擊 西裔女當街遭捅傷
紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃

紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃
紐約法拉盛迎新年 華社活力滿滿

紐約法拉盛迎新年 華社活力滿滿

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一