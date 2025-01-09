亞洲品牌再進駐 台式烘焙房85度C法拉盛開幕

阿波羅西點麵包店在法拉盛開業多年，是法拉盛當地居民時常光顧的台式烘焙房之一。(記者尤昱程╱攝影)

台式烘焙品牌85度C紐約首店將於10日在法拉盛 開幕，成為近年來眾多亞洲品牌進駐法拉盛的最新案例。法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，這不僅反映了當地居民對多元化產品的需求，也展現了法拉盛已經成為亞洲品牌進入美國市場的重要據點。

余鈿崧指出，法拉盛一向以商業多元化與消費力聞名，近年來，珍珠奶茶業者的大量進軍正是這一趨勢的例證，許多來自亞洲的品牌已在美國市場取得成功，預計未來三到五年，會有更多外資將繼續擴展到法拉盛。

余鈿崧說，「法拉盛一直以價廉物美聞名，像85度C這樣親民的品牌進駐，不僅符合當地消費者的期待，還能吸引外地遊客到訪，進一步提升法拉盛的商業活力。」

本地商家Iris烘焙房負責人林慶甫表示，85度C等品牌的到來促進了良性競爭，也推動了台式烘焙文化的傳播。他指出，法拉盛市場對亞洲食品需求強勁，未來將有更多餐飲品牌進駐，進一步豐富消費選擇。

85度C紐約店營運主管吳Cathy透露，店內試營運期間，每日接待約700至800名顧客，充分顯示了法拉盛市場的潛力。該店提供包括台式、歐式及日式麵包，以及招牌海鹽咖啡 等飲品。她說，「我們希望透過多樣化的產品，讓更多人體驗到亞洲烘焙文化的魅力。」

國際品牌的進駐雖然為法拉盛帶來活力，但也對本地小商家帶來一定壓力。余鈿崧指出，像阿波羅烘焙房這樣的本地品牌，憑藉多年來的口碑與特色產品，依然能吸引穩定的顧客群。他強調，商改區 將持續提供資源與支持，協助小商家在激烈的市場競爭中保持優勢。