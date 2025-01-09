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MoMA唯一中文導覽員徐之陽 盼讓藝術更貼近華裔社群

記者尤昱程╱紐約報導
作為華裔藝術家，徐之陽結合文化背景與專業知識，為觀眾帶來獨特的視角。(記者尤昱程╱攝影)
作為華裔藝術家，徐之陽結合文化背景與專業知識，為觀眾帶來獨特的視角。(記者尤昱程╱攝影)

紐約現代藝術博物館(MoMA)收藏了世界上最具影響力的現代藝術作品，而作為館內唯一的中文導覽員、藝術家徐之陽(Chih Yang Hsu)，以流暢的中文和深厚的藝術知識，為華語觀眾提供了貼近且獨特的藝術體驗。

徐之陽表示，MoMA的收藏範圍從19世紀末延續至今，涵蓋超過150年的藝術變革。在每場約一小時的導覽中，他選取三至五件具有代表性的作品，透過提問引導觀眾思考，不僅拉近了藝術與觀眾的距離，也讓觀眾更主動參與。

徐之陽說，許多觀眾參與過他的導覽後，對MoMA收藏的現代藝術作品有了全新的認識，不少原本排斥現代藝術的觀眾，也因他的解說而改變了看法，「我的目標是讓觀眾從好奇心開始，逐步建立對藝術的興趣，甚至願意再次造訪。」

作為唯一的中文導覽員，他的工作意義不僅在於語言溝通，更在於文化理解。他表示，很多華語觀眾對於西方現代藝術感到遙遠，希望藉由使用他們熟悉的文化視角解釋藝術作品，讓大家能自然地產生共鳴。

徐之陽強調，中文導覽能消除語言障礙，同時將亞洲文化的獨特觀點帶入導覽，這不僅增加了MoMA的吸引力，也提升了華語文化在國際藝術圈的能見度。

除了日常導覽，徐之陽也接待過來自不同背景的重要團體，例如駐紐約台北經濟文化辦事處，以及正在籌備中國泉州蔡國強當代藝術中心的參訪團。他表示，這些經驗讓他在工作中學習到如何面對不同需求的觀眾，並且進一步探索如何通過導覽傳遞藝術的多樣性與普世價值。

不少參與過導覽的觀眾認為，他的解說讓藝術變得不再艱澀難懂，甚至啟發了他們重新審視自己的生活與創造力。徐之陽說，「藝術不只是展示，更是一種對生命的探索。我希望我的導覽能讓觀眾帶走這樣的啟發。」

未來，他希望能透過這份工作讓更多人感受到藝術的力量。「藝術應該是生活的一部分，而不是高不可攀的概念。我希望更多人能透過我的導覽重新認識藝術，也重新認識自己。」

在MoMA進行中文導覽的華裔藝術家徐之陽，用文化視角解讀現代藝術，拉近作品與觀眾...
在MoMA進行中文導覽的華裔藝術家徐之陽，用文化視角解讀現代藝術，拉近作品與觀眾之間的距離。(記者尤昱程╱攝影)
徐之陽以提問方式引導觀眾參與，讓每場導覽成為一場互動性的藝術體驗。(徐之陽提供)
徐之陽以提問方式引導觀眾參與，讓每場導覽成為一場互動性的藝術體驗。(徐之陽提供)
徐之陽與來自不同背景的觀眾互動，透過中文導覽為他們解讀現代藝術的多樣性與深層意涵...
徐之陽與來自不同背景的觀眾互動，透過中文導覽為他們解讀現代藝術的多樣性與深層意涵。(記者尤昱程╱攝影)

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