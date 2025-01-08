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紐約客談╱堵車費魔盒開 冤冤相報何時了

紐約客談

在官員們沾沾自喜於紐約在收取堵車費方面成為「全美第一」的時候，不知他們有沒有想過，這個「潘朵拉魔盒」一開，還會有多少地方競相效仿。

在曼哈頓堵車費的鍘刀剛剛落下兩天後，就傳來了要「以暴易暴」的聲音。與曼哈頓水土相鄰的新州澤西市(Jersey City)市長弗洛普(Steven Fulop)日前公開放砲，稱新澤西地處交通走廊，「來自紐約的大量車流要為新州的壅堵和汙染負責」，而「負責」的方式，便是向從紐約進入新州的車輛同樣徵收堵車費。

雖然這只是這位有意問鼎州長者的政治公關術，但其思維方式底色，無不透露著與新總統到處發動貿易戰的影子。雖然嘴炮打響一時爽，但這種冤冤相報一旦成真，必將步步升級，最終埋單的，還是美國的消費者，以及紐新兩州的普通有車族。

更可怕的是，川普以他的成功證明：這種報復姿態對於自認為受到了不公對待的一方來說，是一種極有效的搧動民粹潮流的手段。無論是鐵鏽帶的底層白人，還是被無辜收費的新澤西車主，都很難拒絕這種「復仇」的快感。而當「復仇」升級，必將陷入相互仇恨的惡性循環。

紐新兩州在交通問題上的矛盾歷史悠久。針對紐約市的超速攝像頭，新澤西針鋒相對地立法禁止本州車管部門向紐約分享車輛信息，使新州牌照車輛在紐約可以無所顧忌地超速。紐約的政客們也曾報復性地要求立法對新州車輛普遍徵收「超速費」。當然，這種姿態性的立法不會真的通過，但作為政客秀場台下的普通居民，這種以我們的荷包作為籌碼的冤冤相報，何時是個盡頭？

新州 堵車費 新澤西

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