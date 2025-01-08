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中領館迎新春發放暖心包 僑社感謝

記者曹馨元╱紐約報導
中華人民共和國駐紐約總領事館7日舉辦活動，為僑胞和留學生代表等發放「暖心包」。(記者曹馨元╱攝影)
中華人民共和國駐紐約總領事館7日舉辦活動，為僑胞和留學生代表等發放「暖心包」。(記者曹馨元╱攝影)

年關將近，中華人民共和國駐紐約總領事館7日舉辦「溫暖迎春暖心包發放儀式」，為僑胞和留學生代表等發放「暖心包」；副總領事馬蕭蕭參加活動，僑胞和留學生代表共有百餘人出席。

中國駐紐約總領事陳立表示，暖心包自新冠疫情起開始發放，是領事館「外交為名」的直接體現，為「海外僑胞和留學生是祖國最深的牽掛」，如今，雖疫情已經過去，但還是希望能通過暖心包，為在異國他鄉的華人送去新年的祝福。今年的暖心包中，含有福字春聯、春節賀卡、如意吉祥掛牌、及瓜子花生等年貨。

陳立說，在過去一年，駐紐約總領館共舉辦29場「領事服務進社區」活動、近40場進校園活動，並舉辦多場線上及線下證件、事務辦理講解等活動，為近萬人解惑。

他也談到，雖然自己才上任兩個月，但已經在工作中感受到美東僑胞的不凡；「過了臘八就是年，一年一歲一團圓」，陳立表示，新的一年是蛇年，而蛇在中國傳統文化中象徵著智慧、及在逆境中尋求機會的韌性，暖心包上的蛇紋也是寓意新年福運綿延。

福建會館主席陳昭銀在現場致詞，談到自己每每參加中領館的活動，「都感慨萬千，士氣澎湃」。陳昭銀也感謝中領館對僑社的支持，「即便外面寒氣逼人，但這些紅紅的暖心包也讓異國他鄉的同胞感到溫暖」。

作為在場的紐約僑社代表之一，陳昭銀表示，他認為美中關係仍在不斷推進，而旅美僑界更應當「做好表率和領頭作用、發揮橋樑紐帶作用。」

今年的暖心包中，含有福字春聯、春節賀卡、如意吉祥掛牌、及瓜子花生等年貨。(記者曹...
今年的暖心包中，含有福字春聯、春節賀卡、如意吉祥掛牌、及瓜子花生等年貨。(記者曹馨元╱攝影)
陳立表示，暖心包上的蛇紋也是寓意新年福運綿延。(記者曹馨元╱攝影)
陳立表示，暖心包上的蛇紋也是寓意新年福運綿延。(記者曹馨元╱攝影)
中國駐紐約總領事陳立表示，「海外僑胞和留學生是祖國最深的牽掛」。(記者曹馨元╱攝...
中國駐紐約總領事陳立表示，「海外僑胞和留學生是祖國最深的牽掛」。(記者曹馨元╱攝影)
僑胞和留學生代表共有百餘人出席。(記者曹馨元╱攝影)
僑胞和留學生代表共有百餘人出席。(記者曹馨元╱攝影)

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