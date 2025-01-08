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極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

記者和釗宇╱紐約報導
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。紐約州霍楚(Kathy Hochul)提醒民眾，注意凍傷和失溫的風險。

天氣預報顯示，紐約市的最高氣溫在未來幾日，將持續徘徊在冰點32華氏度左右(約攝氏0°C)，直到10日(周五)，夜間最低氣溫將降至十幾度甚至個位數華氏度。

國家氣象局氣象學者溫施(Matt Wunsch)表示，每天的大風將使體感溫度更低，特別是在8日(周三)晚上。他說：「最低氣溫接近20華氏度(約攝氏-6°C)，加上強風，體感溫度將接近10華氏度(約攝氏-12°C)。」

溫施指出，今(8日)晚上可能是本周最冷的時段，考慮風寒因素後的「體感溫度」可能降至個位數華氏度。 未來幾天，尤其是午後和傍晚時段，將有時速每小時30至40哩的陣風伴隨這波極地寒流。

與紐約市相比，紐約州北部的氣溫將更加嚴酷，國家氣象局表示，體感溫度可能低至-30華氏度(約攝氏-34°C)。 霍楚日前在社交媒體上發文警告稱，這場冷空氣「絕非玩笑」，並提醒紐約民眾要注意凍傷和失溫的風險增加。

氣溫預計將在10日(周五)稍微回升，但僅上升到30多華氏度(約攝氏0-4°C)，溫施補充說，未來幾天的天氣應該會保持乾燥晴朗，直到周末，屆時可能會出現另一場風暴系統，緊隨本周初的降雪天氣。

需要取暖、熱餐或淋浴的居民，可以前往全市五大區的各類庇護所和相關設施等。非營利組織「Neighborhood Defender Service」提供了一份地點清單，民眾可前往https://reurl.cc/mRpXMV查詢，也可以撥打311了解更多資訊。

紐約市 紐約州 霍楚

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