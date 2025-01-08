中國皮影戲藏品 法拉盛市政廳畫廊18日起亮相

法拉盛市政廳畫廊將於18日(周六)至2月23日(周日)舉辦免費文化藝術展覽，展出藝術家本頓收藏的中國傳統皮影藝術作品。 (取自法拉盛市政廳官網)

法拉盛 市政廳畫廊將於18日(周六)至2月23日(周日)舉辦免費文化藝術展覽，展出藝術家本頓(Pauline Benton)收藏的中國傳統皮影藝術作品。主辦方介紹，展覽將帶領觀眾穿越時光，探索中國影戲藝術的輝煌歷史，欣賞極具藝術價值的影戲人物及道具。

本頓於1920至1930年代在中國北平(北京)期間開始收藏影戲人物，部分藏品甚至可追溯至18世紀和19世紀初期。這些影戲人物和場景單位主要以「灤州風格」為主，體現了當時北平地區的影戲藝術特色。展品材料為透明驢皮，經過細緻雕刻和鮮豔染色，再以桐油或漆作為保護層，製作精美，生動再現了人物和動物的靈活動作。

中國影戲已有2000年的歷史，在清朝晚期達到鼎盛。然而，隨著清朝滅亡及西方娛樂形式的引入，影戲藝術逐漸衰退。本頓憑藉對影戲藝術的熱愛及導師李陀生的指導，收集並保存了大量經典影戲人物與道具，涵蓋「西遊記」、「三國演義」、「白蛇傳」等名著的劇目，並包括當時城市生活的街景與人物形象。

據介紹，隨著二戰、中國革命及文化大革命等歷史動盪，傳統影戲在中國內地幾乎滅絕。本頓收藏的這批作品成為現存少數完整保存的影戲藝術瑰寶，珍藏了這一消逝時代的文化記憶。此次展覽除了展示影戲人物和場景單位，還包括摺疊式影戲屏幕、中國傳統樂器、演出設備、本頓的觀演筆記、劇本翻譯、照片及中國文化、戲劇和影戲的珍貴文獻資料。