紐約客談╱「腦腐爛」的2024年

每一年，牛津英語詞典都會選出年度詞彙，來反映這一年的熱點討論話題以及公眾情緒。在2024年，它所選出的年度詞彙是「腦腐爛」(brain rot)，儘管這個詞彙早在1854年就在梭羅的經典作品「瓦爾登湖」中被使用，然而在電子時代，它代表一個人因為過度使用社交媒體，特別是tiktok，所導致精神或智力狀態的衰退。

這個詞的確會讓你我在內的絕大多數人「痛心疾首」，如今，乘坐公共交通和就寢前等大部分的閒暇時光，都被刷手機、觀看垃圾短片、以及接收社媒上的零碎信息所占據，有時在地鐵站 台或者馬路上，還不乏看到邊走路邊看手機、對周遭事物置若罔聞而一頭撞上行人或建築物的「馬路殭屍」。而即使是Z世代或是約2013年以後出生的Alpha世代青少年，也會自嘲似地使用「腦腐爛」這一詞。

「腦腐爛」不僅使人精神渙散，也使得更多青少年不經理性思考而盲目跟風，2024年在紐約，也有許多衍生的事件發生：青少年由於在tiktok上，觀看太多在地鐵車廂上奔跑的「地鐵衝浪」影片也盲目地效仿：全市全年至少有212起地鐵衝浪事件，導致六死14傷，地鐵衝浪的平均年齡是14歲，但也有九歲的孩童因為受到社媒的影響而開始嘗試；在社媒上發起的「偷車挑戰」，也立即吸引青少年驚現模仿，以致颳起偷竊起亞以及現代汽車的歪風。

如何警覺與防治「腦腐爛」？這也成為了去年及年初大家都在討論的話題，在紐約，州檢察長詹樂霞則聯合其他13州，共同提告TikTok，指控它危害青少年心理健康 ，州長霍楚 則在去年簽署成法，規定社媒不得向未成年按照算法，推送成癮內容。但後者似乎只能做到最基礎的管束，歸根結底，還是要讓孩童和自己走出家門走到戶外，讀書，與人互動，放下手機，進入並擁抱真實的世界。