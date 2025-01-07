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市警報考人數減半 擴充人力更難

記者劉梓祁／紐約報導
市警申請人數銳減，難以完成新警招募目標。(記者劉梓祁／攝影)
市警申請人數銳減，難以完成新警招募目標。(記者劉梓祁／攝影)

根據紐約市最大警察工會(Police Benevolent Association)，近年來紐約市警察局(NYPD)招募考生人數大幅下滑，在2017年仍有約1萬8000人報考，但今年僅剩約8000人，減幅高達55%。

一位在多區服務十餘年的華裔警員表示，若並非自己年齡超過標準，自己寧願加入長島範圍內的警局，因其有更少的嚴重犯罪(Heavy Crimes)和更高的收入。根據資料，長島蘇福克郡(Suffolk County) 警局的起薪為每年4萬3000元，並在11年半後可增至15萬8828元。在紐約市警，警員的起薪為5萬3790元。

市長亞當斯(Eric Adams)曾於去年11月表示，2025年將補充1600名警力。然而，警察工會發言人指出，市府目前正面臨嚴重的人才招募困境，若要在1月29日前達到預計的800名警校生，即通過考試並符合心理、體能等各項標準者，即便目標勉強達成，接下來在4月再招募第二批800名警校生時，恐怕可用人選更為不足。

統計顯示，每八名報考者中才有一人通過考核並被錄取，意味要填補1600個警校名額，至少需要近1萬3000人報考。面對人數短缺問題，市警甚至開始聯繫七年前參加過警察考試的人，希望他們能重新考慮加入。

同時，市警目前的警力編制也降至30餘年來的最低水準。約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)兼任教授、退休警佐賈科隆(Joseph Giacalone)指出，近年市議會通過了多項「愚蠢法案」，使警察執法受到嚴重掣肘。

2020年，市議會左派主導通過了六項法案，包括禁止警察鎖喉壓頸或壓迫胸腹的「鎖喉禁令」，以及去年要求警員對每次臨檢或攔查都須填寫詳細紀錄的「攔檢次數法案」(How Many Stops Act)等。有批評者指出，這些法案削弱了員警士氣與執法效能，加之州級保釋改革，警方抓到的慣犯常常迅速獲釋。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)呼籲市府，必須在立法與待遇之間取得平衡，才能吸引更多人才。

紐約市 長島 亞當斯

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