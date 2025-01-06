被迫自付堵車費 專車司機叫苦

堵車費為專車司機帶來不小的財務壓力，導致他們中有人罷工要求補貼，有人則考慮轉行。(路透)

在紐約，有不少華人司機從事機場接送或旅遊包車的「私人司機」業務，堵車費 上路後，一些專車司機須像私家車輛一樣每天額外支付9元。這筆費用為專車司機帶來不小的財務壓力，導致他們中有人罷工要求補貼，有人則考慮轉行。

這些專車司機往往依附於車隊，而車隊由類似包工頭的「車頭」組織管理，依靠「車頭」在Booking等旅遊預訂平台上拉到接送機、旅遊包車等訂單，再分配給車隊中的司機。因此，雖然專車司機的工作性質與網約車 接近，但由於不與Uber、Lyft等平台掛鉤，專車司機需像私家車輛一樣每天支付9元的堵車費；同時，網約車的堵車費收費標準是每程1.5元，且由乘客支付。

專車司機楊博雅表示，雖然旅遊預訂平台的接送機業務往往收取客人80元左右，但經過平台、車頭抽成，到司機手中的普遍只有45元。「司機得到的錢本來就很少，而且平均要花3小時服務一個客戶」，楊博雅稱，扣除車險、貸款等成本，每小時的淨利潤不過才幾塊錢；她認為，在這樣的基礎上每天還要加付9元堵車費，「影響是挺大的」。

堵車費上路前幾日，在404人的「紐約發財車隊」微信 群裡，便有司機發出「不漲價不接單」的微信接龍，呼籲更多司機參與到「罷工求漲薪」的抗議裡來。這項接龍信息顯示，專車司機希望車頭無論訂單多少，每天給司機補貼10元；信息中寫道，「如果還有司機繼續接單，接低價單，那麼即使平台給車頭漲價，這錢也落不到你司機的手裡」。

堵車費徵收首日，楊博雅觀察到，有些車頭給司機的每單價格漲了2、3元，但有的仍舊維持原樣。在如此情況下，也有司機準備轉行，專車司機張先生就表示，他已經準備去送快遞了，「正在聯繫快遞的工作」；在他發出轉行的微信消息後，有多名司機回覆「帶上我」，紛紛尋求別的機會。