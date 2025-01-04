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長島蘇福克郡交通事故死亡率 全州最高

記者高雲兒╱紐約報導
長島蘇福克郡2023年的交通事故死亡率為全紐約最高。圖為2024年因車禍被撞的蘇福克郡華人美甲店。(本報檔案照)
長島蘇福克郡2023年的交通事故死亡率為全紐約最高。圖為2024年因車禍被撞的蘇福克郡華人美甲店。(本報檔案照)

根據外媒調查，長島蘇福克郡(Suffolk)2023年的交通事故死亡率為全紐約最高，達到每10萬人有10.2人死亡，幾乎是全州平均數據的兩倍。與鄰近的納蘇郡(Nassau County)相比，蘇福克郡的死亡率高出一倍之多，專家認為長途駕駛和執法不足是主要的原因，當地相關部門需要在道路和執法上有所改進。

交通規畫家麥金尼斯(Kelly McGuinness)認為，造成蘇福克郡高死亡率的主因包括居民長距離駕駛及執法力度不足。蘇福克郡居民平均每日行駛里程遠超州內其他地區，長時間行駛增加了事故風險。此外，當地執法機構每10萬行駛哩僅開出一張交通違規罰單，遠低於全州平均的1.5張，導致超速、酒駕和毒品影響等違規行為難以有效遏制。

數據顯示，2019年至2023年間，蘇福克郡695起交通事故死亡案例中，約41%涉及酒精或毒品影響的駕駛者，顯著高於全州平均的31%、以及納蘇郡的35%；2023年，蘇福克郡共有155起交通致死車禍，其中63起涉及酒精或毒品，雖較2022年的68起略有減少，但仍顯著高於2019年的47起，而在去年釀蘇福克郡美甲店四死九傷車禍的肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)，出事前就曾喝多瓶烈酒。

面對這一嚴峻問題，交通安全專家霍爾(Howard Hall)呼籲當地政府採取更嚴格的措施，包括改善道路基礎設施、強化對超速及酒駕行為的執法力度，以及推動更廣泛的交通安全教育，以降低交通事故死亡率。

目前，州政府與地方政府已經開始改善部分高風險道路，例如，紐約州交通廳正計畫改造高風險路段，包括增設中央分隔帶、擴展行人與自行車空間等措施。蘇福克郡當局則表示，將通過增加聲響標線、擴建人行道、提升排水系統與改善交通號誌可視度等方式，提高道路安全。

另外，蘇福克郡地方檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)正推動州議會通過新案，允許執法機構起訴受藥物影響的駕駛，「母親反酒駕組織」(MADD)等倡導團體也積極推動更嚴格的法律與交通執法，以減少因酒駕、毒駕與超速導致的悲劇。

毒品 長島 紐約州

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