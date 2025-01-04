新州阻堵車費失敗 聯邦法官裁定按原計畫推行

3日下午紐約、新澤西州府在新澤西聯邦法院針對堵車費的實行各自陳述立場，法官表示將很快作出裁決。圖為曼哈頓交通要塞之一的曼哈頓大橋。 (記者范航瑜╱攝影)

哈德遜河兩岸州府針對曼哈頓堵車費 的分歧進一步升級，儘管紐約州長霍楚(Kathy Hochul)全力支持該計畫，新澤西州 府則堅決反對，並在最後關頭試圖通過訴訟阻止該計畫實施；3日下午，雙方在新澤西聯邦法院各自陳述立場，聽證會持續了數個小時，最終法官戈登(Leo Gordon)作出裁定，拒絕了新州提出的動議，堵車費將按原定計畫於1月5日推行。

新澤西州民主黨聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)此前抨擊該計畫為「肺稅」(Lung Tax) ，認為將對新澤西居民的健康與經濟造成雙重打擊。他2日在新澤西李堡(Fort Lee)集會中表示，「紐約的堵車費會將更多的汙染送到新澤西，讓我們的孩子呼吸更糟的空氣， 還要掏更多錢。」

對於新澤西方面的批評，大都會運輸署 (MTA)作出反擊，MTA外部關係主管麥卡錫

(John McCarthy)指責新澤西政客「虛偽」，稱他們無力管理本州的交通，卻將手臂伸向紐約市，並指新澤西州內的收費政策「更為苛刻」。

3日的聯邦聽證會上，戈登將考慮是否對堵車費頒布臨時禁制令，同時，支持堵車費 的兩州居民也在法院外集會聲援，他們支持的論點主要在於堵車費對改善交通和籌措公共交通資金的重要性；不過在聽證會持續數個小時後，戈登裁定堵車費按原計畫進行，這意味著可能阻止堵車費上路的最後障礙也被消除。霍楚強調，堵車費的推行旨在減少汽車流量，也鼓勵更多通勤者選擇公共運輸。她將新收費標準定為9元，並指出此舉有助於緩解交通壅堵與汙染。然而，近期地鐵 內幾起犯罪案件讓部分乘客對安全問題產生擔憂。此外根據計畫，MTA可能在今年8月調漲地鐵和巴士票價以及路橋費，漲幅為4%，屆時地鐵票價將從目前的2.9元提高至3元，具體方案尚待當局批准。候任總統川普已明確表態反對堵車費，並承諾若當選將取消該計畫。目前為防堵車費遭腰斬，支持者正加速推進安裝車牌讀取系統。