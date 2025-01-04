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法拉盛爆惡性攻擊 西裔女當街遭捅傷

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區法拉盛緬街2日發生惡性攻擊案件，一名西裔女性當街被一陌生男子捅傷。圖為警方在現場調查。(讀者提供)
皇后區法拉盛緬街2日發生惡性攻擊案件，一名西裔女性當街被一陌生男子捅傷。圖為警方在現場調查。(讀者提供)

皇后區法拉盛緬街2日發生惡性攻擊案件，一名西語裔女性當街被一陌生男子捅傷，引起諸多猜測，目前嫌疑人還在逃，警方呼籲民眾提供線索。

根據警方，2日下午約1時50分，一名20歲的西語裔女性在與朋友一起逛街時，被一名陌生男子用刀捅傷。案發地點位於緬街36-14號門口，靠近一處KTV娛樂場所，受害人左側腹部遭遇重創，嫌疑人隨後向緬街和北方大道方向逃逸。

附近商家表示，最初聽聞是放學後的學生在街角披薩店發生群毆事件，受害人被打得流血後逃跑至附近的家具店門口，沒想到是無故攻擊案件。且由於案件發生在娛樂場所附近，當警方在周邊調取監控錄像時，引起諸多猜測，許多居民以為此事和娛樂場所有關，得知真相後，附近的居民表示不可思議。

根據警方描述，嫌疑人為一名西語裔、膚色偏淺的男性，身穿黑色外套、黑色褲子和紅色連帽衛衣，腳穿黑白相間的運動鞋，頭髮為波浪狀捲髮；案件發生後，受害人立即被緊急送往皇后長老醫院接受治療，當前情況危急，正在接受救治中。

目前嫌犯仍在逃，警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 皇后區

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