紐時22最佳烘焙坊 華埠1家上榜 越南裔甜品師盼回饋社區

由越南裔甜品師陳勞倫(Lauren Tran，音譯)主理的Bánh by Lauren被評為全美最佳甜品店之一。(記者曹馨元╱攝影)

紐約時報近日發布當今全美22個最佳烘焙坊名單，紐約市有三家上榜。其中，由越南 裔甜品師陳勞倫(Lauren Tran，音譯)主理的Bánh by Lauren赫然在列，而這家甜品店正於半年前在華埠 市場街(Market St.)開業；陳勞倫表示，自己選址此地也是希望能融入、回饋華埠社區。

在過去四年內，陳勞倫與華裔丈夫王家藍(Garland Wong，音譯)在紐約市各地運營了大大小小的甜品快閃店(Pop-up)，身為著名餐廳Gramercy Tavern前糕點師的她將斑斕(Pandan)、椰子等越南特色元素融入法式甜品中，獲得好評如潮。而她也因此受到鼓勵，決定在華埠東百老匯社區開辦自己的實體甜品店。

陳勞倫表示，自己在新冠疫情 期間常常想念家鄉，又因在紐約找不到好的越南風味甜品而決定自己動手研發。如今，她最具代表性的作品，包括斑斕蜂巢蛋糕、烏龍茶口味馬卡龍、斑斕戚風蛋糕等，都可以在Bánh by Lauren找到。另一備受好評的鹹味司康，加入了中式香腸、韭菜等食材，東西合璧，鹹甜相得益彰。

對於陳勞倫來說，選擇在曼哈頓華埠開店是順理成章的事，一來因為她的丈夫從小對華埠非常熟悉；二來是華人社區讓同樣身為亞裔的她感到親切，「我經常在老牌中式甜品店裡找到和越南甜品相似的糕點」。儘管她在最初也擔心過自己的店鋪是否能融入社區，但如今，她欣喜地發現，有愈來愈多的華裔老人願意光臨，點上一個小蛋糕，和朋友聊聊天。

東百老匯常被看作是老齡化嚴重、正走向衰退的社區。陳勞倫表示，自己見證了疫情對華埠的打擊，也因如此，她希望甜品店能在將來更多地參與到社區活動中，幫助社區恢復到往日的面貌；「我們不是開一陣就走的快閃店，我們希望能扎根在這裡」。