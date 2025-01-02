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新年首周氣溫驟降 流感病例近日激增

記者曹馨元／紐約報導
在年末為期一周的溫暖天氣後，2025年元旦起，氣溫將會再次下降，且有降雪的可能。(記者曹馨元／攝影)
在年末為期一周的溫暖天氣後，2025年元旦起，氣溫將會再次下降，且有降雪的可能。(記者曹馨元／攝影)

在年末為期一周的溫暖天氣之後，2025年元旦起，氣溫將再次下降，較往年同期更低。同時，2025年第一周的降水率預計將高於正常值，並帶來降雪的可能。

根據國家氣象局紐約辦公室，1月1日起氣溫將逐步走低，夜間最低氣溫跌至33度。2日(周四)、3日(周五)將持續較冷天氣，而周末將再次降溫，最高溫度僅達30度上下。氣象學家表示，即將到來的氣溫要遠低於年末幾周的溫暖天氣，且相比往年同期也更低。

由於數個冷鋒逼近，1月份的整體氣溫將低於平均值。氣象學家波琳那(Joe Pollina)解釋，噴射氣流將在1月南下穿越美國東部，作為冷暖空氣的分水嶺，這股強大的氣流也將為紐約帶來更多冷空氣。

波琳那也指出，新年首周的降水率較正常值高出33%至40%，在冷空氣的印象下，可能會帶來一些降雪。

隨著低氣溫的到來，呼吸道病毒(RSV)、流感(Flu)及新冠病毒也更為肆虐。最近幾周流感病例激增70%，市衛生官員敦促居民採取預防措施，保護自己和易感人群。

市衛生專員莫斯(Michelle Morse)表示，紐約市民正處於RSV流行季中段；儘管過去一周RSV發病率下降了約3%，但市民不能掉以輕心，「走到任何地方，都可能遇到這些病毒在周圍傳播」。

他也指出，雖然RSV是每年冬季的常見病毒，但它可能會導致肺炎等更嚴重的疾病，也可能會讓幼童、嬰兒、長者等免疫系統較弱的族群住院。

莫斯強烈建議易感群體盡快接種疫苗，並在外出時考慮帶上口罩。紐約市為所有市民提供免費的疫苗接種，感興趣的市民可以前往官網了解相關信息：nyc.gov/health。

紐約市 疫苗 流感

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