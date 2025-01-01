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荷蘭、林肯隧道進紐約費 1/5漲價

記者許君達╱紐約報導
紐新港航局橋隧過路費5日起再漲價，與曼哈頓堵車費同日生效，屆時經過荷蘭或林肯隧道進入紐約的車輛將一次性被課以22.06元的費用。圖為林肯隧道新澤西方向出入口。(美聯社)
紐新港航局橋隧過路費5日起再漲價，與曼哈頓堵車費同日生效，屆時經過荷蘭或林肯隧道進入紐約的車輛將一次性被課以22.06元的費用。圖為林肯隧道新澤西方向出入口。(美聯社)

從本月5日(周日)零時起，使用E-ZPass的駕駛，從新澤西州經過紐新港航局(Port Authority)所屬的隧道和橋梁進入紐約的過路費將上漲0.68元。港航局這次漲價與曼哈頓堵車費同時開始，屆時，經過荷蘭隧道(Holland Tunnel)和林肯隧道(Lincoln Tunnel)進入曼哈頓的普通車輛，將一次性被課以22.06元的費用。

港航局橋隧為單向收費，東行車輛從新澤西進入紐約須付費，西行從紐約進入新澤西不收費。漲價後，高峰時段過路費將從15.38元漲至16.06元，非高峰時段從13.38元漲至14.06元，非E-ZPass用戶價格仍為17.63元不變。高峰時段的定義為工作日上午6時至10時、下午4時至8時，周末和節假日上午11時至晚上9時。

港航局所屬的荷蘭隧道和林肯隧道東端出口位於曼哈頓堵車費收費區內，即使是過路車輛也無法繞行，出隧道時必須再支付一筆堵車費。使用E-ZPass的普通車輛日間時段每次須支付9元，經兩條隧道入城者可享受3元的優惠。這意味著，在日間高峰時段，從新澤西進入曼哈頓的駕駛，本月5日以後在通過隧道時，一次性就要付費22.06元。

據報導，在曼哈頓最新堵車費計畫獲MTA批准後，港航局董事會也在去年12月通過漲價方案，並將漲價日與堵車費開徵日定在了同一天。MTA方面則表示，兩家機構並未就日期提前協調。

對於不開車的通勤者來說，港航局所屬的PATH捷運系統，也將從本月12日(周日)開始漲價，單次價格從2.75元漲至3元。此外，MTA也可能在2025年內將地鐵和公車票價漲至3元，但具體方案尚未公布。

堵車費 曼哈頓 新澤西州

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