議員聯手控白思豪： 防疫政策「剝奪自由」

六名市議員日前聯名提起訴訟，指控前市長白思豪(Bill de Blasio)在其任內實施的新冠防疫政策剝奪民眾的「基本自由權」，並且在豁免政策上厚此薄彼。(市長辦公室提供)

六名市議員日前聯名提起訴訟，指控前市長白思豪(Bill de Blasio)在其任內實施的新冠防疫 政策，剝奪了民眾的「基本自由權」，並且在豁免政策上厚此薄彼。

聯手提訴的六名市議員分別為艾瑞奧拉(Joanna Ariola)、馬莫拉托(Kristy Marmorato)、韋娜芙(Inna Vernikov)、帕拉迪諾(Vickie Paladino)、卡爾(David Carr)和霍登(Robert Holden)。在長達168頁的訴狀中，原告質疑為何在嚴格的防疫政策下，小商家、宗教機構甚至學校都必須關門，但有關佛洛伊德(George Floyd)的示威卻被允許進行，「隔離政策和疫苗是否能夠有效阻止疫情 傳播，紐約市民在這個問題上受到了欺騙。」

訴狀還指出，疫情期間數百公務員因為不配合強制接種的規定而丟掉職位，但同時白思豪政府的防疫主官法瑪(Jay Varma)，卻能在疫情期間違背防疫政策參加聚眾活動。

訴狀還列舉了一系列看起來存在矛盾的防疫政策。例如，疫情初期，數萬應急人員在沒有接種疫苗的情況下被迫繼續工作，而且沒有被正確告知疫情相關信息，也沒有合適的防護裝備；但幾個月後疫苗問世，不少人卻因為拒絕接種而丟掉工作。「市府從未解釋為何示威能夠照常進行，但其他大部分場所都必須關閉。」

此外，還有大量公校 教師因為拒絕接種而被停職停薪，「沒有任何數據能夠支持前市長關閉公校的政策存在科學依據。而且有證據顯示，關閉公校是教師工會領導層的需求，而不是出於學生健康的考慮。」

不過，市法務局一位發言人12月31日對此作出回應稱，這份訴狀完全是毫無依據的，「市府的強制接種政策是在前所未有的公衛危機下，保護市民的重要舉措。