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親子互助會捐衣活動參與踴躍 為華社家庭送暖

記者尤昱程／紐約報導
紐約親子互助會日前舉行愛心捐衣活動。(記者尤昱程／攝影)
紐約親子互助會日前舉行愛心捐衣活動。(記者尤昱程／攝影)

紐約親子互助會於近日在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦愛心捐衣活動，活動共收集30袋冬季衣物，包含大人及小孩的服裝，吸引了眾多來自不同族裔的居民參與。親子互助會負責人黃妮可透露，活動不僅提供物資，也希望促進社區資源共享，幫助更多家庭度過寒冬。

黃妮可表示，此項活動自今年感恩節首次啟動，起因於有家長反映難以為孩子找到合適的衣物。「我們的活動模式比較靈活，捐贈者可以當場挑選需要的物品，而未被領取的衣物則會由合作的聖瑪麗教堂協助分發。」

考量到家庭的實際需求，互助會計畫將捐衣活動固定為每月一次，以減輕低收入和單親家庭在生活開支上的壓力。黃妮可說，隨著生活成本的提升，許多家庭在購買衣物上面臨挑戰，特別是孩子的衣物更新需求，而捐贈活動可以為他們提供即時的幫助。

此外，活動還與多間幼兒園合作，針對有特定需求的家庭提供協助。她說，「有些家庭不好意思直接開口，我們就透過幼兒園老師的協調，將物資送到最需要的地方。」

展望新的一年，黃妮可表示，互助會的目標是聚焦於低齡兒童的親子活動，特別針對五歲以下的孩子設計更多專屬項目。「我們希望不僅能為家庭提供物質支持，也能透過活動增強家庭與社區之間的聯繫。」

親子互助會下一場捐衣活動將於1月26日(周日)舉行，屆時預計將有更多社區居民的參與，為需要幫助的家庭提供支持，詳情請致電黃妮可詢問，電話(718)301-8648。

親子 低收入 布碌崙

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