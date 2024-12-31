6華人走線司機隨「車頭」到外州「拓業務」被捲走10萬

投訴文件指出，陳帥以「在拉斯維加斯發展新業務、購買車輛」為名，共收取司機10萬元。(記者曹馨元／攝影)

除了機場專車司機被拖欠工資，跟隨「車頭」前往外州「開拓業務」的華人走線 司機，也被拖欠資金共計10萬元。有司機表示，因為大量工資被盜，

出錢訂豪車 「車頭」人間蒸發

今年4月起加入陳帥車隊的黃先生，在8月曾被結清過全部工資；這也是為什麼當陳帥提出要去拉斯維加斯(Las Vegas)拓展業務時，黃先生成了願意與他同去的六名司機之一。

黃先生表示，今年10月初左右，陳帥向車隊司機表示，想要去拉斯維加斯發展，且成立的車隊將走「高端路線」，每位司機需配備凱迪拉克(Cadillac)等豪華車輛。在8月結清黃先生的所有工資後，陳帥對他提出，將用他9月的全部工資約7000元作為購買豪華車輛的款項；出於對陳帥的信任及對拉斯維加斯的嚮往，黃先生同意了這一安排。

11月25日，陳帥與黃先生在內的6名司機抵達拉斯維加斯。但與陳帥之前承諾的不同，他於紐約車行所訂購的「豪華車輛」在一行人到達數日後，還遲遲無法到位；不得已，12月1日起，司機們只能先租用車輛開始跑訂單。

12月16日，逐漸起疑心的黃先生及其餘司機決定和陳帥開會，確認他是否真的購買了這些「豪華車輛」；黃先生回憶，陳帥當時提出，自己20號將回紐約一趟，「找車行老闆要個說法」，並邀請其中一名司機與他一同回去。黃先生說，18日晚，陳帥要求一名司機將他及妻子送到賭場，此後彷彿人間蒸發般，再也沒有出現。

有些司機聽說，陳帥已經回到紐約，且有人在貝賽(Bayside)見過他，但沒有人有準確線索。試圖維權的司機曾到陳帥位於皇后區白石鎮(Whitestone)的住址去找過他，但也已經人去樓空。

根據司機所保留的聊天紀錄，陳帥已在12月20日下午將名為「2024Quick Blazck」的車隊微信 群解散，從此後再沒有司機能夠聯繫到他。向州勞工廳提交的投訴文件指出，陳帥以「在拉斯維加斯發展新業務、購買車輛」為名，共收取受害司機10萬元。

「美國正在向自己關上大門」

來自中國山西的受害者司機張先生在24年10月加入陳帥車隊，被拖欠工資款項為4300元；他說，自己還算走運，是被欠數額較小的「最後一批受害人」。與李先生一樣，張先生為了自由而走線來到美國，「我原本以為在美國只要不懶，就會有未來」。

張先生來到紐約後，先是在餐館「刷了三個月的盤子」，為了時間更自由、「不受老闆的氣」而選擇轉行做司機，他也為此才買了車。哪怕要忍受紐約糟糕的交通，哪怕為了接更多單每晚只能在車裡小睡三個小時，這份多勞多得的工作讓他在最初充滿希望；但如今，他也逐漸看著自己的願景成為海市蜃樓。

在加入陳帥車隊的兩個月內，不僅拖欠工資為他帶來了巨大的財務壓力，揚言要驅逐無證客的川普 (Donald Trump)在大選中獲勝，也讓他「希望完全破滅了」。在張先生看來，美國正在向自己關上大門，「不知道自己哪天會被抓」。

與張先生一樣，其他40餘名受害司機也因大量工資被盜，生活分崩離析。在中國國內有妻兒的司機突然沒了收入，家中雞飛狗跳；有司機的車被撞壞兩次，貼了膠布又繼續跑訂單；甚至有確診肺癌晚期的司機，為了在剩下不多的時間內為妻兒留下點積蓄，只能更賣力地工作。

如今，張先生還在做專車司機，不過因為脫離了「車頭」，每天沒有了大量的固定訂單，只能在專車司機微信群內接一些散單，收入勉強能支付車輛貸款、保險等固定支出。但即便如此，張先生也沒有後悔過走線來美的決定，「後不後悔就這樣了，我沒有退路了」。