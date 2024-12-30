紐約李氏總分所換屆 兩主席連任

紐約李氏總分所2025年度主席及職員就職。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約李氏總分所日前於曼哈頓華埠 舉行2025年度主席及職員就職，由李溢熙和李壯熾連任主席，並在駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強的監交下完成宣誓；兩人表示，將繼續為團結僑社和促進宗親團結努力，並積極推廣傳統文化活動及社會公益。

根據紐約李氏總分所，2025年度主席及職員為，主席李溢熙、李壯熾，財務李國威、李識銘，中文書記李德儒、李榮泰，英文書記李樂善、李嘉榮，總幹事李景輝，外交李僑享、李劍鋒，總務李維周、李健超。同時，全美元老為李可喬、李玉田、李國威。

李溢熙表示，將繼續秉持「多做事，少說話」的服務宗旨，透過加強與紐約中華公所及社區團體的交流與合作，不斷拓展宗親會的影響力與凝聚力，並持續推動各項文化活動及公益服務，共同為紐約華人 社會的繁榮與發展努力。

李壯熾也說，未來將繼續與所有職員齊心協力，著重增進宗親間的互動與情誼，不斷擴大服務範疇，展現李氏宗親的凝聚力與社會責任，期望與更多僑界團體共同攜手，為華人社區創造更美好的未來。

經文處處長李志強也代表中華民國 僑務委員長徐佳青，向李溢熙和李壯熾頒發賀狀。李志強說，李氏歷史源遠流長，宗親繁榮昌盛、人數眾多，為世界第一大姓，且全美的李氏宗親也非常團結，在華人社區具有重要影響力。他還表示，期待兩人繼續為僑社做出積極貢獻。