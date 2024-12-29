華埠土地信託會文物展 重現社區興衰

華埠土地信託會辦社區文物展覽，展品包括華文媒體剪報、老照片與書信。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 土地信託會(Chinatown CLT)28日舉辦社區文物展覽開幕式，展出數十件獨立收集和來自居民與商家捐贈的老照片、及生活器物，藉此再現華埠歷史、文化脈絡及興衰過程，盼鼓勵更多居民思考如何為社區尋找發展的新方向。

本次展覽將持續約兩周，展品包括過去數十年的華文媒體剪報、老照片與書信，旨在透過多元史料呈現華埠在政治、經濟與文化等層面的演變與傳承。成立於1942年的刊物「中美週報」為展品之一，其在過往報導中國政情、時代戰爭、中國演藝明星新聞、紐約僑胞的生活與信息。

同時，華埠輔警團創辦人雷柏銳收集的報紙檔案也在其中，記錄了華埠早年多起的重要犯罪事件。土地信託會表示，檔案已成為理解社區複雜歷史及其在當時所面臨挑戰的珍貴資源。此外，多個華埠早期洗衣業的相片也被展出，其一度為華埠最大的經濟支柱產業，鼎盛時期超過200家。

在華文媒體剪報中，90年代的幫派鬥爭和蛇頭「萍姐」被捕等事件也得以展出。另外，在美東聯成公所2023年3月火災中被損壞的多把酸枝木椅也一同擺出。儘管其確切起源尚無法考究，但已存於公所內70餘年。

在照片展示中，華埠東百老匯和曼哈頓拘留中心(MDC)的過去和當下也被一同呈現，折射出社區在不同年代所面臨的挑戰與機遇。土地信託會表示，華埠房屋自有率僅15%，是紐約市最低的社區之一，且因為政府長期忽視，過去30年來缺乏新的可負擔住房開發，兩者因素結合下使得許多的社會經濟問題在近年來逐漸加劇與曝光。

信託會代表王鏑說，需要有更多人加入，一同「探索幫助居民在社區擁有利益並確保其可持續性的方法」。他表示，在亞裔 仇恨犯罪高峰期間，信託會分發了許多監控攝像頭，並在最近選定地址為因火災流離失所的人提供緊急住房，但仍需資金翻新。