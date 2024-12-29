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最受歡迎嬰兒名男生連恩、女生艾瑪 連7年榜首

記者范航瑜╱紐約報導
市衛生局近日公布2023年最受歡迎的新生兒名字，以艾瑪與連恩再度蟬聯榜首，已是連續第七年榮登冠軍。(本報檔案照)
市衛生局近日公布2023年最受歡迎的新生兒名字，以艾瑪與連恩再度蟬聯榜首，已是連續第七年榮登冠軍。(本報檔案照)

紐約市衛生局(Department of Health)近日前公布2023年最受歡迎的新生兒名字，由女寶寶的艾瑪(Emma)與男寶寶的連恩(Liam)再度蟬聯榜首，已是連續第七年榮登冠軍。

據出生證明數據，2023年共有382名艾瑪與743名連恩出生。此外，米婭(Mia)與諾亞(Noah)分別位居女孩和男孩榜單第二名，延續其高人氣。

艾瑪一名源於日耳曼詞語「Ermen」，寓意「完整」或「整體」。該名字自20世紀末起逐漸流行，上世紀九十年代躋身美國新生兒名字百大榜單；而連恩則由古德語詞根「willa」與「helma」組成，象徵「決心」與「護衛者」。

新生兒名字榜單的發布也引發了華人社區的討論。中文社媒平台小紅書上一條題為「北美家長，你會給孩子取英文名嗎」的帖子吸引了400多條評論。發帖人表示，認為最近幾年感覺愈來愈多的華人孩子開始只用中文名字了，很多華裔名人也都是用的中文名，並表示很多外族裔父母都會取自己文化的名字。

有準家長回覆道，打算給孩子起個「好念的中文名」，認為這樣會比英文名獨特一點。「畢竟中國姓都比較普通，美國名字也都是很普遍的，組合起來就更加普通，比如Eric Wang、Daniel Wu、Anna Liu、Jessica Li等等。」

但也有家長表示，名字要注重實用價值。「一個沒人第一眼能讀得出來的名字，對孩子都是災難。你可以堅持你各種的理由，但承擔後果的只有孩子本身。我經歷過，我反正是不想他再來一次。」

市衛生局提醒，父母若因宗教或其他原因需要更多時間為孩子命名，可以先登記出生證明，稍後再新增名字。在出生後60天內可透過市衛生局免費完成新增手續，或於一年內通過分娩醫院進行。一旦新增名字，即成為正式檔案，若需修改則需辦理更正手續。

此外，市衛生局提供一個專門的「準父母」網頁，指導父母填寫與孩子相關的法律文件，包括出生證明和親子關係確認等資訊，詳情可訪問：bit.ly/4iSr6Wt

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