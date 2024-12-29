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紐約安良工商總會就職禮 嘉賓雲集

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約安良工商總會於日前在華埠舉辦2025年度職員就職典禮。圖左起為曾志昂、陳啟靈、李志強和梁沛霖。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約安良工商總會於日前在華埠舉辦2025年度職員就職典禮。圖左起為曾志昂、陳啟靈、李志強和梁沛霖。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約安良工商總會於日前於紐約總會舉行全美各分會之聯選，紐約總會由曾志昂高票當選第2025年度聯選會長，梁沛霖則於此前於紐約總會選舉中當選自治會長；會方近日於曼哈頓華埠舉行就職典禮，逾百名僑界和政府代表及社區人士出席。

根據紐約安良工商總會，2025年度職員為會長梁沛霖、曾志昂，幫辦陳逸民、趙永照、伍國袁、李健權，書記梅偉樑，外交伍家明、陳桐灼，財政陳穩强。

就職典禮中，卸任會長陳逸民表示，透過在任期間的共同努力和會務的循序漸進，安良工商總會在參與華埠社區和紐約中華公所得活動中獲益良多。他感謝了各位元老及總理的支持與配合，同時也感謝社區各界的支持。陳逸民表示，很高興看到有新成員的加入，相信總會在新一屆領導的帶領下會更上一層樓。

當選自治會長的梁沛霖說，對各位前輩的提攜感到榮幸，但也意識到肩上的責任重大，因此會加倍努力，為總會和社區服務。梁沛霖回顧過去一年中，大家齊心協力取得的成就，表示所有成績是全體成員的共同努力的結果，為此感到非常驕傲。

梁沛霖也展望即將到來的一年，承諾面對任何挑戰都將「逢山開路，遇水搭橋」。梁沛霖特別提到，參加中華公所的活動，不僅增強了與社區的聯繫，也為會方帶來了更多的機會和經驗。

新一屆會長曾志昂也表示，在任期中將繼續弘揚團結友愛的精神，聆聽並採納社區內外的指導與建議，並進一步加強與廣大社團的團結合作，以促進整個社區的和諧與發展。

儀式中，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強也代表中華民國僑務委員長徐佳青，向卸任和新任會長頒發感謝狀。李志強說，紐約安良工商總會長期支持中華民國，為「重情重義」的僑團，期望未來繼續合作。

同時到場的還有中華公所主席朱超然、美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石 、紐約安良工商總會總理陳啟靈、紐約協勝公會主席梁永文和市議員馬泰(Christopher Marte)等人。

紐約安良工商總會於日前在華埠舉辦2025年度職員就職典禮。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約安良工商總會於日前在華埠舉辦2025年度職員就職典禮。(記者劉梓祁╱攝影)

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