紐約安良工商總會就職禮 嘉賓雲集

紐約安良工商總會於日前在華埠舉辦2025年度職員就職典禮。圖左起為曾志昂、陳啟靈、李志強和梁沛霖。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約安良工商總會於日前於紐約總會舉行全美各分會之聯選，紐約總會由曾志昂高票當選第2025年度聯選會長，梁沛霖則於此前於紐約總會選舉中當選自治會長；會方近日於曼哈頓華埠 舉行就職典禮，逾百名僑界和政府代表及社區人士出席。

根據紐約安良工商總會，2025年度職員為會長梁沛霖、曾志昂，幫辦陳逸民、趙永照、伍國袁、李健權，書記梅偉樑，外交伍家明、陳桐灼，財政陳穩强。

就職典禮中，卸任會長陳逸民表示，透過在任期間的共同努力和會務的循序漸進，安良工商總會在參與華埠社區和紐約中華公所得活動中獲益良多。他感謝了各位元老及總理的支持與配合，同時也感謝社區各界的支持。陳逸民表示，很高興看到有新成員的加入，相信總會在新一屆領導的帶領下會更上一層樓。

當選自治會長的梁沛霖說，對各位前輩的提攜感到榮幸，但也意識到肩上的責任重大，因此會加倍努力，為總會和社區服務。梁沛霖回顧過去一年中，大家齊心協力取得的成就，表示所有成績是全體成員的共同努力的結果，為此感到非常驕傲。

梁沛霖也展望即將到來的一年，承諾面對任何挑戰都將「逢山開路，遇水搭橋」。梁沛霖特別提到，參加中華公所的活動，不僅增強了與社區的聯繫，也為會方帶來了更多的機會和經驗。

新一屆會長曾志昂也表示，在任期中將繼續弘揚團結友愛的精神，聆聽並採納社區內外的指導與建議，並進一步加強與廣大社團的團結合作，以促進整個社區的和諧與發展。

儀式中，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強也代表中華民國 僑務委員長徐佳青，向卸任和新任會長頒發感謝狀。李志強說，紐約安良工商總會長期支持中華民國，為「重情重義」的僑團，期望未來繼續合作。