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前總警司馬德雷性醜聞效應 市警多名高官革職

記者劉梓祁╱紐約報導
前總警司馬德雷(左二)涉性醜聞後，市警多名高官被革職或降職。(記者劉梓祁／攝影)
前總警司馬德雷(左二)涉性醜聞後，市警多名高官被革職或降職。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)最高級別的制服警員總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，近日被指控以加班時間為交換向下屬索取性服務，隨即辭職並面臨地方和聯邦調查；醜聞曝光後，市警局長展開大範圍的內部審查並革職多名高層，馬德雷的辦公室也被搜查。

在馬德雷的性醜聞公開後，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)開始對警局進行審查，內容包含加班管理政策和程序。此外，她還罷免了數十名高層官員，多人來自內部事務局(Internal Affairs Bureau)。

其中，內部事務局的副局長莫雷洛(Chris Morello)已被免職，而負責內務局第一小組的督察普羅費塔(Joseph Profeta)也在日前被調離，轉至布碌崙(布魯克林)北巡邏區(Patrol Borough Brooklyn North)。該小組專查針對警局高層的指控。此前，內務局最高負責人伊格萊西亞斯(Miguel Iglesias)已被撤職。

同時，負責媒體聯絡和信息公開的公共信息部門(DCPI)前副局長謝帕德(Tarik Sheppard)，被調至跨機構行動部門(Interagency Operations Division)擔任指揮官。在他領導信息部門逾一年期間內，團隊人數從約40人擴大至86人，但目前部分人員已被調離。知情人對本報表示，多位華裔警員也在調離之列，多數被分配至皇后區分局，且均已到崗。

據「紐約郵報」(NYPost)引述消息人士，調查人員還對馬德雷曾位於警局總部第13層的辦公室進行了搜查取證。消息人士表示，調查員可能正尋找性虐待的證據，其或能構成重罪。

儘管如此，馬德雷通過律師表示，自己與提出指控的巡官艾普斯(Quathisha Epps)發生「雙方自願的成人關係」，但否認了她關於「脅迫」的指控。其律師蘭布魯(Lambros Lambrou)稱，馬德雷無權批准加班費。

蘭布魯聲稱，由艾普斯主動與馬德雷開始關係。他還表示已掌握大量證據，包括艾普斯發送給馬德雷的露骨視頻和照片。

據了解，艾普斯在2024年的年薪為40萬3515元，其中加班費就占了20萬4453元；除了艾普斯，根據報導，還有兩名女警及馬德雷的司機在馬德雷在任期間，都獲得了大量的加班費，「紐約郵報」報導，馬德雷的司機在去年光是加班費就獲得16萬3414元。

布碌崙 紐約市 皇后區

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