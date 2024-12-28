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「繪畫沙龍」開課程 盼添華社文藝風

記者馬璿╱紐約報導
空谷幽蘭咖啡廳日前與長島市「Time to Paint NYC」工作室合作，開啟第一期的「繪畫沙龍」。(記者馬璿╱攝影)
空谷幽蘭咖啡廳日前與長島市「Time to Paint NYC」工作室合作，開啟第一期的「繪畫沙龍」。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道47街的空谷幽蘭咖啡廳，與長島市「Time to Paint NYC」工作室合作，近期舉辦第一期的「繪畫沙龍」；主辦方希望透過容易上手的丙烯壓克力畫課程，為步調匆忙的華社增添藝文氣息，也讓民眾在賺錢養家的緊繃壓力中，尋得生活的樂趣。

主辦活動的店主唐遂泉與妻子李蝶飛表示，在紐約這個步調快速且高壓的城市，每個人都被現實壓迫，漸漸失去對生活的熱情，「每個人都在談結婚、生子、賺錢，卻忘了人生還有很多有趣的事情可以探索，哪怕是一個月一期，也希望能慢慢讓藝術進到大家的日常中」；唐遂泉說，基於和畫室主理人施諫昉的友情，才邀約他來到社區引導民眾畫畫，若反應踴躍，希望未來能將此計畫變作常態活動。

「Time to Paint NYC」負責人施諫昉自小學習繪畫，除曾在上海從事藝術工作外，更曾在烏克蘭國立美術學院攻讀油畫專業。他在8大道短居時，與唐遂泉夫婦倆在咖啡廳相遇，對藝術有興趣的幾人一拍即合，夫妻倆便邀請他來到8大道開設小班課程。

施諫昉表示，外族裔民眾對工作室的繪畫活動興致勃勃，不少公司與家庭也會預約團建聚會、促進情感，但此類活動在華社間相對少。他表示，有些人會把繪畫當成相對嚴肅的活動，但他希望透過在社區內的店家舉辦小型沙龍，讓民眾在更貼近生活的地方接觸藝術，「讓繪畫不再是一個需要特別去上課才能學習的技能，而是成為能連接心靈，像散步、運動一樣，讓人們在繁忙都市中放鬆心情的休閒活動。」

當日沙龍現場約有十名民眾參與，主辦方也備有點心茶水可享用。在漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)上班的莫羅莎表示，從小就很喜歡畫畫，但一直沒有去上才藝班精進，便在空閒時間參與各式藝文活動持續愛好。她表示，過去這些活動大多辦在布碌崙下城或是曼哈頓等年輕人較多的地方，在8大道則相對少，期待未來能在華人社區看到更多相關活動。

「Time to Paint NYC」負責人施諫昉在8大道工作短居時和店主夫婦倆...
「Time to Paint NYC」負責人施諫昉在8大道工作短居時和店主夫婦倆在咖啡廳相遇，他曾繪製一幅作品贈予夫妻倆。(記者馬璿╱攝影)
空谷幽蘭咖啡廳日前與「Time to Paint NYC」工作室合作，在8大道華...
空谷幽蘭咖啡廳日前與「Time to Paint NYC」工作室合作，在8大道華社舉辦「繪畫沙龍」 。(記者馬璿╱攝影)

8大道 布碌崙 咖啡

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