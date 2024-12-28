紐約詩畫琴棋會 慶祝成立31周年

紐約詩畫琴棋會慶祝成立31周年。(紐約詩畫琴棋會提供)

紐約詩畫琴棋會日前在曼哈頓華埠 舉辦「31周年慶祝大會」，吸引眾多會員、文化愛好者和地區居民參加，並在場展出數十幅書畫作品，以「弘揚中華文化、傳承藝術精神」為目標，期許促進社區的交流與和諧。

「本會成立31周年，致力於弘揚中華文化、促進美中文化交流、增進兩國人民的友誼，以及活躍和豐富社區文化生活」，會長梅振才表示，周年慶典不僅是回顧過去的豐功偉績，也是展望未來的重要里程碑；接下來該會將繼續舉辦各類文化活動，增強社區的文化認同感，並積極推動更多的文化交流項目。

梅振才還指，希望通過類似活動激發年輕一代對傳統文化的興趣，同時也讓更多的非華裔 社區成員能夠了解和欣賞中華文化的深厚與美。本次活動由紐約中華公所主席朱超然率舞獅隊開場，華埠市議員馬泰(Chris Marte)也到場頒發表彰。

活動中，副會長周榮還向16人頒發「優秀詩人」獎狀，同時活動現場設有展區，羅列出會員的繪畫和書法作品。詩畫琴棋會董事長岑灼槐表示，未來詩畫琴棋會將持續與當地各界人士和藝術團體緊密合作，進一步推動文化交流與藝術創新。