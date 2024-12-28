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紐約詩畫琴棋會 慶祝成立31周年

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約詩畫琴棋會慶祝成立31周年。(紐約詩畫琴棋會提供)
紐約詩畫琴棋會慶祝成立31周年。(紐約詩畫琴棋會提供)

紐約詩畫琴棋會日前在曼哈頓華埠舉辦「31周年慶祝大會」，吸引眾多會員、文化愛好者和地區居民參加，並在場展出數十幅書畫作品，以「弘揚中華文化、傳承藝術精神」為目標，期許促進社區的交流與和諧。

「本會成立31周年，致力於弘揚中華文化、促進美中文化交流、增進兩國人民的友誼，以及活躍和豐富社區文化生活」，會長梅振才表示，周年慶典不僅是回顧過去的豐功偉績，也是展望未來的重要里程碑；接下來該會將繼續舉辦各類文化活動，增強社區的文化認同感，並積極推動更多的文化交流項目。

梅振才還指，希望通過類似活動激發年輕一代對傳統文化的興趣，同時也讓更多的非華裔社區成員能夠了解和欣賞中華文化的深厚與美。本次活動由紐約中華公所主席朱超然率舞獅隊開場，華埠市議員馬泰(Chris Marte)也到場頒發表彰。

活動中，副會長周榮還向16人頒發「優秀詩人」獎狀，同時活動現場設有展區，羅列出會員的繪畫和書法作品。詩畫琴棋會董事長岑灼槐表示，未來詩畫琴棋會將持續與當地各界人士和藝術團體緊密合作，進一步推動文化交流與藝術創新。

華埠 曼哈頓 華裔

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