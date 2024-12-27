調查：亞太裔新冠患者 易出現中度症狀

市衛生局26日公布了2022年新冠調查結果，顯示八成受訪的成年確診者至少出現了一項持續一月以上的症狀。

市衛生局(Department of Health)26日公布了2022年新冠疫情 調查結果，調查顯示，受訪的80%成人紐約客，至少出現了一項持續一月以上的病狀。其中亞太裔更容易出現中度症狀。

世界衛生組織(WHO)2023年5月宣布全球公衛緊急情況結束，但仍有數百萬人為「長新冠」(Long Covid)後遺症所困，經常感到疲憊、肌肉疼痛和認知能力下降等。新冠長期症狀以疲勞和運動耐受力下降最為常見，大部分患者症狀可在12周內緩解，但許多人進一步發展為「長新冠」，即症狀持續三個月以上的慢性病症。

當局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)指出，新冠後遺症已成為紐約市 重要的公共衛生挑戰。調查顯示，非洲裔、西語裔、女性、跨性別者及低收入社區居民更容易出現後遺症，突顯疫情對邊緣群體的不成比例影響。

調查於2022年11月至12月期間進行，針對2081名曾確診或疑似感染的成年紐約市民，提供英語、西文、俄語及中文的問卷調查。結果顯示，後遺症與就醫行為、人口特徵、殘疾及心理健康等因素密切相關，不同種族和性別的後遺症發生率及嚴重程度差異明顯。

例如，輕度症狀的流行率在各族裔間相近，但中度症狀在西語裔及亞太裔群體中更為常見，女性和跨性別者較男性更易出現重症症狀。此外，西語裔及非洲裔成年人的重症症狀比例也高於白人。調查還發現，症狀嚴重程度可能導致心理問題，33%的受訪者報告至少一項嚴重後遺症，且抑鬱風險明顯高於僅有輕度症狀或無症狀者。