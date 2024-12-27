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教師：稱小班制助新移民學生 華人家長不認同

記者曹馨元╱紐約報導
雖有教師認為小班制能讓新移民學生更受益，但華人家長始終認為，小班與否和教育質量並不直接掛鉤。(本報檔案照)
雖有教師認為小班制能讓新移民學生更受益，但華人家長始終認為，小班與否和教育質量並不直接掛鉤。(本報檔案照)

自兩年前在州議會通過以來，小班制法案(Class Size Law)引發爭議不斷，有批評指這一政策的落實缺乏教師、資金及基礎設施的考量；儘管有最新報導指，教師認為小班制能讓身為「英語學習者」的新移民學生更受益，但華人家長始終認為，小班與否，和教育質量並不直接掛鉤。

紐約時報的最新報導指出，紐約市公立學校的人數在新冠疫情期間大幅減少，而近幾年新移民學生的大量湧入則彌補了學生人數缺口，也讓學校裡的「英語學習者(English Language Learner)」數量有顯著增長。

報導援引皇后區教師阿魯提(Suzanne Aruti)的說法，指出小班制能更好地幫助新移民學生適應語言、學習環境，「我班上有更多英語能力有限的學生，我覺得(小班制)對我幫助很大，也可以幫助他們，讓他們在環境中更自在」；在小班制實行後，阿魯提班級內的人數從32名降至20名。

據小班制「五年計畫」，紐約市至少60%的班級需在2025至2026學年前達到小班制目標，於2026至2027年達到80%，並在2028年9月前完全達標，新的班級人數上限設定為三年級前每班20人，四至八年級23人，九至12年級25人。教育局在10月公布的小班制新學年框架中，允許學校提交自行制定的「小班制計畫」，以獲得專用撥款。

布碌崙(布魯克林)家長趙愷文卻對小班制並不買帳，認為這一政策雖「聽起來很吸引人」，但實質上並不會對教育質量產生太大區別。趙愷文的孩子曾是英語學習者，據他觀察，英語學習成果主要取決於學校語言環境，與班級人數沒有關係。

他也指出，日落公園8大道附近的187中學，每班學生將近40人，絲毫不影響該學校成為當地最好的初中之一；同樣，近幾年紐約市公校班級人數一直下降，州考成績卻沒有提高，「(市府)推動那麼多政策，但成果從來都說不清。」

為了符合小班制的規定，市獨立預算辦公室(IBO)估計全市最終可能需要新聘請1萬至1萬2000名教師，每年花費14億至19億元；本學年，市府已為達成小班制投入1億8200萬元。

紐約市 移民 日落公園

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