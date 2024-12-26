布碌崙波洛園車禍 4人受傷 駕駛肇逃

警方並未透露傷者及肇事駕駛是否為華裔，但事發地點靠近日落公園8大道華社，街旁有多家華人商鋪。(取自谷歌地圖街景)

靠近布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 華社的波洛園(Borough Park)24日平安夜當晚發生一起肇事逃逸事故，導致四名行人受傷。所有傷者均無生命危險，截至25日晚，肇事駕駛仍在逃逸中。

根據市警局，事故發生於24日晚11時30分左右，地點位於60街與漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)交界。一輛灰色四門轎車撞倒了三名女子和一名男子，隨後揚長而去。警方表示，所有傷者均無生命危險。

警方並未透露傷者及肇事駕駛是否為華裔，但事發地點靠近日落公園8大道華社，街旁有多家華人商鋪。知情人士可聯繫警方提供線索。

紐約市 警(NYPD)、市交通局(DOT)和市計程車管理局(TLC)此前宣布，將在年終假日期間加強打擊超速及酒後駕車等危險駕駛行為。據統計，目前超過三成的紐約州交通事故涉及酒精。新冠疫情以來，紐約市因酒駕造成的交通死亡比例有所上升。2023年，紐約市有50起交通死亡事故與酒駕直接相關，比前3年平均40.3例增長24%。今年7月4日，曼哈頓下東城曾發生一起疑似酒駕事故，導致四名行人喪生。