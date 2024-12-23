竊盜多、客流量降 紐市今年10%藥局關閉 近10年減近半

非營利組織「都市未來中心」(CUF)年度報告顯示，紐約市今年已有10%的藥局關閉，此驟降延續了過去10年的趨勢，至今藥局總數已減少40%。圖為大型連鎖藥房CVS在曼哈頓的分店。(路透)

非營利組織「都市未來中心」(CUF)年度報告顯示，紐約市今年已有10%的藥局 關閉，此驟降延續了過去十年的趨勢，至今藥局總數已減少40%。雖部分藥局並無將關閉決策與犯罪直接掛鉤，但收益報告指出，持續猖獗的盜竊等犯罪行為，是零售商正在面臨的嚴重問題。

報告「連鎖店現況」(State of the Chains)指出，今年華格林藥局(Walgreens)、Duane Reade和CVS等連鎖藥局數量減少至395家，較去年435家少了10%，且較2014年高峰期的656家，數量大幅下降。

其中，旗下擁有Duane Reade等品牌的華格林藥局受影響最大，關閉了22家店面，僅剩189家；CVS則關閉10家門市，剩下160家；去年申請破產 的Rite Aid則關閉了八家店面，目前在紐約僅剩46家。

專家指出，藥局數量下降除與犯罪相關外，藥局的安全措施也導致客流量下降。藥局為防止盜竊，將洗髮精和止痛藥等物品鎖在防彈玻璃後，使得顧客需花時間等待店員解鎖，為省時間，許多顧客選擇在網路上購買民生用品，間接導致許多連鎖藥局關閉。

據報導，此趨勢在未來也恐加劇，CVS曾於2021年宣布，未來幾年將逐步關閉900家店面，發言人更表示，此決策並只基於「竊盜或犯罪問題」，而是考量人口變化、消費模式、店面密度及藥局服務的可及性等因素。華格林藥局則在月前表示，計畫在2025年關閉500家店面，並在未來三年內關閉1200家店面。華格林藥局代表則指出，關閉的主因為「監督與退款壓力增加」，導致難以負擔租金 、員工和供應成本。雖未與犯罪直接掛鉤，但其收益報告提到商店內的「Shrink」(意指竊盜)，是零售業正在面臨的嚴重系統性問題。

Rite Aid的發言人則表示，他們正面臨更高程度、且更明目張膽的盜竊及零售犯罪，目前藥局正在積極配合執法部門打擊各類竊盜行為。