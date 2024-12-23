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華埠商改區 午餐會助社區多元融合

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市長辦公室聯合華埠商業改進區舉辦「Breaking Bread, Building Bonds」活動。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市長辦公室聯合華埠商業改進區舉辦「Breaking Bread, Building Bonds」活動。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市長辦公室近日聯合華埠商業改進區(Chinatown BID)舉辦「Breaking Bread, Building Bonds」活動，通過午餐會及交流的形式，聆聽來自不同角度的觀點，促進社區的多元融合。

商改區行政總監陳作舟表示，在剛剛過去不久的大選期間，許多政治討論都停留在「信息繭房」中，但如此只會讓人成為井底之蛙，「我們只有多與不同的人交流，才能打破信息壁壘」，陳作舟說，溝通的前提是彼此尊重，「並不是站在我們對立面的觀點就一定是不好的」。

市長辦公室社區事務局副局長顧雅明也指出，華埠其實並不如其名，周邊社區內居住了非常多不同的族裔；「人們都來自不同的背景，但既然大家都來到紐約，就要學會一起和諧生活。」

出席午餐會的數十位人士橫跨華裔、非洲裔、義大利裔、猶太裔等。午餐會現場，埃爾德里奇街猶太會堂的活動協調員洛克(Maya Locker)表示，會堂每年舉辦的慶典活動都會邀請猶太裔、華裔及西語裔藝術家前來表演；而正巧在一旁的詩畫琴棋會董事岑灼槐便遞上名片，兩人約定一同探索合作的可能性。

在堅尼路(Canal St)擁有珠寶店的岑灼槐也表示，如今的經濟環境下，珠寶業的生意並不好做，但他持續經營的秘訣便是與除華人外的西語裔、非洲裔等各族裔人士做生意；「要張開雙臂，才能把生意長久做下去。」

猶太 華埠 華裔

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